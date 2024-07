Los Jesuitas de Cataluña admiten que suman 145 denuncias por abusos a menores desde 1948 y dan el nombre de 14 agresores

Los Jesuitas de Cataluña han registrado un total de 145 denuncias por abusos sexuales a menores desde 1948, aunque en la mayoría de casos no hay recorrido penal por prescripción del delito o la muerte del agresor.

En una rueda de prensa este jueves en Barcelona para presentar un informe externo sobre violencia sexual en la Compañía, que ha contado con la colaboración del bufete de abogados RocaJunyent, el delegado y portavoz de la orden religiosa en Cataluña, Pau Vidal, ha hecho público el nombre completo de 14 agresores sexuales.

"Reconocemos que la situación falló y no protegimos a los menores, no escuchamos a las víctimas, los mecanismos no existían, y si existían, no actuaron", ha lamentado Vidal, que también ha añadido que llevarán ante la Fiscalía seis casos contabilizados, sobre los que sostienen que aún no han prescrito.

(Habrá ampliación)