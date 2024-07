Cristina Pedroche sorprende al andar descalza por la calle: "Hay que seguir con las rutinas saludables"

Cristina Pedroche está viviendo uno de los veranos más especiales de su vida en los que comparte cada minuto de su tiempo con su hija Laia. Y es que la pequeña, que hace solo unas semanas cumplía su primer año de vida, se ha convertido en el centro de atención de sus padres.

Sin embargo, recientemente revelaba el motivo por el que se encontraba mal, y, aunque la vallecana luego explicó que estaba un poquito mejor, todo vino al ver vídeos del concierto de Karol G.

"Me apetecía ir al concierto y me sentía fatal por querer ir. Solo con imaginarme allí, que no tenía ni entradas, me sentía mal porque no habría podido ir y dejar a mi hija tanto rato con mis padres. Me metí en la dualidad de la maternidad y me sentí fatal", se sinceraba ante sus seguidores en las redes.

Lo hizo en un vídeo en el que también sorprendió andando descalza por la calle, explicando que lo hace porque hay que seguir con las "rutinas saludables", algo que ha llamado la atención entre sus fans.

Más allá de la anécdota, la colaboradora también contó que había salido con el carrito de su hija porque en estos días andaba todo el tiempo llevándola en brazos y empezó a notar su suelo pélvico "un poco peor". "Tuve una recuperación física a las tres semanas que parecía que todo estaba perfecto, pero el no dormir pasa factura. Ya no sé lo que es dormir 8 horas, la niña se despierta cada hora y media, dos horas", relató.