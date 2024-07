Planes para el fin de semana: Japón conquista la Villa y cine de verano en La Bombilla

Exposición dedicada a la pintora Rosario de Velasco

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza dedica durante el verano una exposición a la pintora figurativa española Rosario de Velasco (Madrid, 1904 - Barcelona, 1991). La muestra reúne treinta pinturas de los años 20 a los 40 del siglo pasado —los primeros y los más destacados de su trayectoria artística— y una sección dedicada a su trabajo como ilustradora.

Rosario de Velasco. 'Adán y Eva' (1932). Museo Reina Sofía

Junto a pinturas bien conocidas y conservadas en museos, como su famoso óleo Adán y Eva, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con el que obtuvo en 1932 la segunda medalla de pintura en la Exposición Nacional de Bellas Artes, o La matanza de los inocentes (1936), del Museo de Bellas Artes de Valencia, se exponen por primera vez obras guardadas en la familia y en colecciones particulares, algunas hasta ahora en paradero desconocido y que se han ido localizando y recuperando en los últimos años.

Visitantes de la exposición dedicada a Rosario de Velasco en el Museo Thyssen, ante su cuadro 'Lavanderas' (1934). Adolfo Ortega

La obra de Rosario de Velasco refleja la influencia del 'Novecento' italiano, por ejemplo, con un estilo que supo combinar tradición y modernidad. Se percibe la admiración por pintores como Giotto, Masaccio, Piero de la Francesca o Mantegna, sin desdeñar a artistas de vanguardia como De Chirico, Braque o Picasso y a los protagonistas de una 'vuelta al orden' en Alemania e Italia que conoció a través de revistas y exposiciones celebradas en los años 1920 en Madrid.

'Blancanieves esperaba con los enanos', dibujo de Rosario de Velasco para 'Cuentos para soñar' (1927). Colección González Rodriguez

En la exposición se muestra también su trabajo como ilustradora, como el que abre estas recomendaciones, que nos revela a una dibujante de gran versatilidad. Lo vemos, entre otras, en piezas para la edición de 1928 de Cuentos para soñar, de María Teresa León, o las de Cuentos a mis nietos (1932), de Carmen Karr.

Hasta el 15 de septiembre | Museo Thyssen-Bornemisza | 13€

Japón, país invitado en Veranos de la Villa

Japón es el país invitado a Veranos de la Villa, y es por ello que se ha programado una variada selección de exposiciones, talleres y conferencias. Este fin de semana comienzan algunas muestras que nos acercan manifestaciones artísticas del país nipón.

Exposición dedicada al 'Kinpaku', arte japonés que emplea el pan de oro. © Fernando Tribiño

El pan de oro, llamado 'kinpaku' en japonés, es un material artesano que transmite el encanto del oro en Japón, donde cubre maravillas arquitectónicas y escultóricas en todo el archipiélago. También forma parte de las piezas que conforman la exposición Kinpaku. Biombos y abanicos japoneses, en la que los madrileños y visitantes podrán disfrutar de una oportunidad única para ver en la Serrería Belga una colección de diez biombos (byôbu, 'muros de viento') y dieciséis abanicos de los siglos XVI y XVII, época dorada de la pintura japonesa.

A partir del 26 de julio, Expokon nos acerca al manga, o cómic japonés, teniendo en cuenta la infinidad de géneros, tipo de público y franjas de edad a los que está destinado. Por ejemplo, tenemos los manga deportivos (spokon) que son aquellos cuya trama gira entorno algún tipo de deporte. En esta exposición, que juega con el título de este tipo de cómic, los visitantes podrán descubrir algunos de los personajes más populares de los mangas deportivos y adentrarse un poco más en la cultura japonesa del deporte, con historias de superación y amistad.

Algunos kimonos japoneses expuestos en Serrería Belga, dentro de las actividades de Vernos de la Villa. © Fernando Tribiño

Además de las citadas, Espacio Cultural Serrería Belga hará hueco a otras cinco exposiciones que podrán visitarse del 26 de julio hasta el 25 de agosto: Gêmu cultura visual y videojuego japonés propone un viaje a la cultura visual japonesa a través de este medio; Japan International Manga Award, en la que se muestra la obra de los artistas españoles galardonados con prestigiosos galardones como Javier Rodríguez, Hernán Migoya o María Llovet; Itadakimanga!, que anima a descubrir el fascinante mundo de la comida japonesa a través del manga y el anime; Manga Kids Academy: La Expo, en colaboración con Ficomic y Manga Barcelona y que profundiza en la realidad de los colegios japoneses; Kamishibai, que acerca al espectador a este arte conocido como "teatro de papel" a través de una colección de obras originales de este recurso educativo japonés que fomenta el gusto por la lectura y la escritura en los más pequeños.

De M a V de 11 a 20h. S de 12 a 20h. D de 12 a 18h | Serrería Belga | Entrada libre

Programación de verano en el Parque de La Bombilla

Es uno de los cines de verano que no pueden faltar en nuestras noches madrileñas de julio y agosto. El parque de La Bombilla es un lugar ideal para disfrutar de proyecciones al aire libre, dentro de la programación de Fescinal, viendo a lo alto las vías del tren que llegan a Príncipe Pío, en un enclave privilegiado. Desde el jueves hasta el domingo, tenemos películas para todos los gustos, edades y pretensiones, comenzando por uno de los primeros genios que se dedicaron a esto del cine, cuando aún era un incipente arte.

'Civil War' (2024) de Alex Garland se proyecta en el cine de verano La Bombilla. A24

El gran Buster Keaton interpreta en The Cameraman a un fotógrafo que decide pasarse del papel al celuloide, siguiendo los pasos de una joven que le deja encandilado. Así ha de cargar con una pesada cámara cinematográfica que a duras penas puede acarrear y sus resultados no son muy brillantes. Todo es bueno para intentar aproximarse a la chica en cuestión. La película es de 1928 y contiene una desternillante escena, rodada en un pequeño vestuario de una piscina pública. Este pase del jueves por la noche tiene como aliciente que contará con música en directo interpretada por Ricardo Casas en el piano. Este compositor e improvisador inició sus estudios de piano a los diez años en Baviera y los prosiguió en el Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, en San Sebastián, aunque su carrera como pianista de cine mudo arrancó en 2009, en el albaceteño pueblo de Fuentealbilla.

Poster de 'The Cameraman', una comedia con Buster Keaton que podremos ver en el cine de verano de La Bombilla. Dominio público

El viernes 26 tendremos a Scarlett Johansson en Fly me to the moon, ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11, en 1969; el sábado 27 será el turno para los más pequeños, de la mano de los minions, con la cuarta entrega de Gru, mi villano favorito.

'Gru 4. Mi villano favorito' podrá verse este finde en Fescinal, cine de verano en La Bombilla. Universal Pictures

El domingo 28 podrá verse Civil War, la inquietante y perturbadora última película de Alex Garland, centrada en unos Estados (des)Unidos donde ha estallado una guerra civil. Es una especie de 'road movie' protagonizada por periodistas y fotógrafos de guerra, viviendo siempre al borde del precipicio, asistiendo a las mismas atrocidades que puede ver un soldado, con las secuelas que eso deja en la conciencia de cada uno. Dilemas morales y crudeza en una cinta donde todos buscan captar la imagen definitiva, conforman una película que se sigue con gran interés.

De jueves a domingo, a las 22:15 | Parque de La Bombilla | 8€

Dos miradas fotográficas sobre México

Casa de México presenta en una exposición las miradas complementarias, pero también confluyentes, de dos artistas fotográficos muy representativos de México, dentro de la programación de PHotoESPAÑA. Reunir a Pedro Valtierra (Fresnillo, Zacatecas, 1955) y Rafael Doníz (Ciudad de México, 1948) en una dupla en blanco y negro, surge de la iniciativa de Ximena Caraza, directora de la Fundación Casa de México, lugar donde se muestra esta estimulante conjunción titulada Dura menos la eternidad.

Sala dedicada a las fotografías de Rafael Doníz tomadas en la Semana Santa Cora. Casa de México

Son dos fotógrafos icónicos de la cultura mexicana, pero representan miradas muy distintas: Pedro Valtierra se ha dedicado al fotoperiodismo desde muy joven, centrándose desde sus inicios en la plasmación de los conflictos sociales de Centroamérica, aunque las obras que se muestran en la exposición sólo se centran en la realidad mexicana. Por otra parte, Rafael Doníz pertenece a una tradición mucho más artística. Fue alumno de Álvarez Bravo y posee una mirada más paciente y estética.

Rafael Doníz junto a una de sus fotografías. Casa de México

La doble muestra está comisariada por Héctor Orozco, quien destacó en la presentación que las realidades mostradas por ambos son muy distintas, a veces incluso contradictorias.

Dos miradas sobre la resistencia de los indígenas en México se ofrecen por estos fotógrafos. Por un lado, un extraordinario reportaje de Rafael Doniz sobre los rituales de Semana Santa Cora, protagonizado por un pueblo que fue el último en ser colonizado en México, 300 años después de la llegada de los españoles. Se representa el asesinato del Sol/Jesucristo por parte de los judíos, y los participantes se pintan con barro blanco y cenizas de mazorcas de maiz, en un ritual que denominan borrado. Se vuelven espíritus que vagan por un caos que finalmente se reconduce con la resurrección del Sol/Jesucristo. Este reportaje tiene el valor añadido de que registra un ritual que no se permite filmar ni fotografíar, pero Rafael Doniz ha regresado a esa región año tras año hasta ganarse la complicidad de los participantes y propiciar la excepción a la norma.

Javier Valtierra en la presentación de la exposición dedicada a su obra y la de Rafael Doníz, en Casa de México. Adolfo Ortega

Pedro Valtierra ofrece otra cara de esa resistencia centrándose en Chiapas, en el sur de México, mostrando unos momentos que dieron la vuelta al mundo con fotografías que muestran a mujeres plantando cara al ejército. La desigualdad entre el poder del estado y las comunidades queda patente en obras de gran fuerza periodística, tanto es así que recibieron el Premio Rey de España en 1998.

Dura menos la eternidad recoge, a través de cinco salas de exhibición, otros momentos históricos destacados, como el movimiento del COCEI en Oaxaca, el terremoto de 1985, el Mundial de fútbol en 1986, la visita del Papa Juan Pablo II, entre otros.

Hasta el 8 de septiembre | Casa de México | Entrada libre

Zarzuela en danza en el Patio Central de Conde Duque

Zarzuela en Danza es un espectáculo teatral distinto, una fiesta en la que se celebra este género lírico y la danza a partes iguales, ya que se han extraído los números bailables de nuestras zarzuelas más conocidas, para conformar una propuesta que se antoja preciosa, con el añadido de que podrá disfrutarse al aire libre, en el Patio Central de Conde Duque, dentro de la programación de Veranos de la Villa.

'Zarzuela en danza' se ofrece en el Centro Cultural Condeduque este fin de semana. Javier del Real

Desde una corrala de vecinos hasta las alfombras voladoras del lejano Oriente; desde el Patio de Cuchilleros hasta las hogueras de gitanos al borde del camino, pasando por islas caribeñas o callejuelas de extrarradio, este viaje onírico al corazón de la Zarzuela reúne por primera vez en escena las más destacadas piezas dancísticas concebidas en las partituras de las zarzuelas: aquellos intermedios y pasajes danzados se convierten aquí en forma de contar la Zarzuela desde la expresión libérrima del cuerpo.

Está desarrollado por el Teatro de la Zarzuela dentro de su Proyecto Zarza y llega dirigido escénicamente por Nuria Castejón, de la que vimos hace poco un excelente montaje de La Verbena de la Paloma; con dramaturgia de Álvaro Tato, quien también colaboraba en esa producción con un estupendo prólogo; y la dirección musical de José Antonio Irastorza.

Así, a lo largo del espectáculo veremos bailadas obras de los maestros indiscutibles del género: Bretón, Chapí, Chueca, etc., a través de diferentes estilos como el Clásico Español, la Escuela Bolera, el Flamenco, el Ballet y la Danza Contemporánea, combinando los distintos estilos y lenguajes. Todo hilvanado por la música y el canto de las partituras: y el verso y la prosa del libreto.

Del 25 al 27 de julio (22h) | Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque - Patio Central | 25€

'Ópera a quemarropa' en localidades de la Comunidad

El Festival Ópera a quemarropa refleja la intención de acercar la ópera a una audiencia más amplia, enfocándose en presentar producciones diseñadas específicamente para solistas y ensambles, llevando la experiencia operística a lugares íntimos y accesibles, con una duración que va de los cincuenta minutos, hasta una hora y veinte. "Queremos derribar las barreras que separan la ópera del público, haciendo que sea una experiencia cercana y emocionante para todos", afirman los organizadores. Este fin de semana contamos con tres ejemplos de ese propósito.

'Il segretto di Susanna' forma parte del Festival Ópera a quemarropa que se ofrece como plan para este fin de semana. Susana Zamora

Il segretto di Susanna de Ermanno Wolf-Ferrari es una entretenida ópera que su autor compuso el mismo año que se trasladó a las afueras de Munich, donde estrenó esta pieza en un acto. Cuenta la historia de una mujer a la que, a finales del siglo XIX y principios del XX, como ocurría para el resto de las féminas, se le tenía prohibido hacer cosas como fumar. Un malentendido y una humorística confusión generada entre la mujer y su marido es el punto de partida de la trama. La dirección desde el piano la asume Miguel Huertas.

26 de julio (20:00 h) / Aranjuez Teatro Real Carlos III

Elenco de la ópera de cámara 'Cassandra o el elogio del fracaso'. Cedida

Cassandra o el elogio del fracaso es un espectáculo entre la ópera de cámara contemporánea y el teatro, que se sumerge en la vida y el mundo interior del personaje mitológico de Cassandra, conocida por su don profético, pero también por el castigo que recibió de Apolo: la maldición de que nadie creería sus vaticinios. María Herrero, al frente de Proyecto Barroco, ha compuesto la música de esta obra y ha escrito el texto junto a Íñigo Guardamino, además de dirigirla.

27 de julio (20:00 h) | San Lorenzo de El escorial Teatro Auditorio (Sala de Cámara)

Por último, La Plaza es un experimento donde ocho artistas confluyen para crear y buscar posibilidades en el género operístico, explorando los límites sonoros y corporales de cada uno. Un proceso creativo donde la individualidad y los roles se han desdibujado en pos del acto creativo, desde la vulnerabilidad y los afectos hacia una búsqueda de la conmoción. Un ejercicio de espeleología que es el fin en sí mismo.