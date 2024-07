70 habitantes más y 350.000 euros de ingresos extra en el pueblo de la España vaciada que convive en paz con la energía eólica

No es raro que el levantamiento de parques eólicos provoque recelos y protestas entre los vecinos de las poblaciones en las que se ubican pero no todos los recibimientos son malos ni, al cabo de los años, el balance es negativo. En Palencia, una de las provincias donde más se genera este tipo de energía renovable, se localiza el pequeño municipio de Hornillos de Cerrato al que el sector eólico le acaba de reconocer la integración de los aerogeneradores, repartidos en siete parques dentro de su término municipal, que rodean el pueblo y algunos de los cuales son muy visibles desde el bar del pueblo o desde las piscinas. Los primeros empezaron a instalarse en 2007, cuando el temor de los vecinos era si harían ruido o desbaratarían la caza. Trece años después, este pueblo de la España vaciada ha pasado de 110 a 180 habitantes empadronados y puede sumar hasta 350.000 euros anuales a sus arcas públicas para financiar servicios sobre todo para sus habitantes, personas mayores. De temer la caza, la preocupación ahora de sus vecinos es si tendrán suerte y los próximos molinos se instalarán en sus tierras y recibirán con miles de euros cada año.

En Hornillos sucede como en uno de los pueblos eólicos más famosos, La Muela, en Zaragoza. Están situados en una especie de olla y sobre ellos se levantan colinas por las que corre un viento que se convierte en un recurso natural óptimo para generar electricidad. Hoy, son ya siete los parques eólicos con 107 aerogeneradores en total que se alzan entre campos de girasoles y tierras de cereal en su término municipal. Alguno está tan cerca del núcleo urbano que es imposible no verlos a poco que se levante la mirada, a pesar de que, a petición del pueblo, Acciona, la empresa propietaria, buscó otro emplazamiento para otros que iba a estar aún más cerca.

Acciona no elige de forma aleatoria el emplazamiento, aunque haya veces que como en Hornillos el recurso eólico quiere que todos estén situados en el terreno de un pueblo y ninguno en el de sus vecinos, lo que provoca "un poco de envidia" entre los que quedan fuera. Primero instalaron dispositivos para detectar la calidad del recurso, se trazó un polígono uniendo las mejores zonas y se descubrió que formaban todas parte del mismo término municipal.

Dudas pero no oposición

Todo empezó a mitad de la primera década de los años 2000, cuando un vecino de Hornillos, que ya trabajaba en el sector eólico en Burgos, le planteó al entonces alcalde, Álvaro Montoya, que Acciona viniera a ver la zona para ver si también allí se podían instalar aerogeneradores. La conclusión fue que sí y se empezaron a levantar los primeros parques, en un momento en el que no se hablaba todavía tanto de las energías renovables. "Nos pilló de improviso porque el tema de parques eólicos no había empezado. Tuvimos una reunión en Madrid con más pueblos y empiezas a preguntar y te vas informando sobre cómo funciona, lo que s cobra por los molinos, que era importante en estos momentos", recuerda el alcalde hasta 2016.

Ni autoridades, ni trabajadores del parque ni vecinos recuerdan oposición a la idea convertir su término municipal en productor de electricidad con energía eólica. "El pueblo lo asumió", dice Montoya, que sí rememora que al principio en los más cercanos molestaba el aire. Pero, por una parte, señala que son los de titularidad pública que alimentan el presupuesto municipal. Pasados los años, "ya estamos acostumbrados y no nos molesta", dice sobre el ruido que se nota más "algún día que hace mucho aire". "Nunca hubo oposición. Muchas veces, la hay por darle tantas vueltas a todo", dice Iván Bermejo, jefe de uno de los parques que rodean Hornillos y natural de Venta de Baños, también en Palencia.

Más de una década después, "no se habla de los molinos, porque no molestan, es impacto visual y nada más", dice el exalcalde. Ya no es solo Hornillos, los molinos han empezado a aparecer en las inmediaciones de otros pueblos. Y tampoco es ya solo la eólica, porque Hornillos trabaja ya en un plan para instalar 250 hectáreas de paneles fotovoltaicos que según el ayuntamiento dejarán 80.000 euros anuales y que sí provocan más recelos entre los vecinos. Entre aerogeneradores y placas solares, los vecinos se decantan por los primeros. "Eso me parece más feo", dice Enrique, un vecino octogenario que se regodea de que ahora le van a poner un aerogenerador en un terreno y le van a dar 16.000 euros anuales. "Teníamos miedo por la naturaleza", dice su hermano Tomás de cuando los primeros aerogeneradores. "Pero ahora lo estoy viendo un poco peor porque quieren poner placas [solares]", remacha, no sin lamentar que "a mí no me va a caer ninguno" de los futuros molinos.

Electricidad para 40.000 hogares

Alrededor de Hornillos hay hoy siete parques eólicos, todos de Acciona, capaces en conjunto de generar electricidad equivalente para el suministro de 40.000 hogares. La evacuación de la electricidad se hace de modo subterráneo del aerogenerador hasta la subestación del parque, que la convierte en alta tensión para llevarla por vía aérea a otra subestación más lejana desde donde se vierte a la red eléctrica. De Palencia sale el 13% de la energía eólica que se produce en Castilla y León, donde más potencia instalada hay de toda España, 105 MW en 2022, capaz de producir 6.744 MW de electricidad. Palencia es la novena provincia eólica del país y sus 44 parques eólicos generaron en 2021 1.800 MW.

Uno de los parques de Hornillos de Cerrato es el "Celada Fusión", el más moderno de los de Acciona en este término municipal, compuesto por 40 aerogeneradores de mayor envergadura -de 90 a 125 metros de altura, más eficientes- que son supervisados por un equipo de 30 personas que viven en Hornillos o en pueblos cercanos. Una de ellas es Cristina Franco, natural de Cerrato de la Torre, ingeniera y natural de Cerrato de la Torre, un pueblo a 28 kilómetros de Hornillos de no más de 500 habitantes, que no oculta su satisfacción "por poder quedarme en la zona y trabajar aquí". "El problema que tenemos en estos municipios es ese. Se nos llama la España Vaciada por ese motivo, porque todos hemos tenido que emigrar a granes ciudades y gracias a que ha habido gente que ha invertido aquí nos hemos podido quedar", afirma.

Dinero y servicios sociales

En el mismo día en que una fallo en la actualización de un software de Microsoft colapsaba los sistemas informáticos de aerolíneas, hospitales o bancos en todo el mundo, la incógnita este viernes en Hornillo es si a lo largo de la mañana se terminará levantado el viento suficiente para activar la mayoría de aerogeneradores que permanecen parados porque no sopla lo suficiente. En el primer día verdadero de ola de calor del verano, en Hornillos también se nota, pero sopla un aire que no solo refresca, también activa una maquinaria que permite a su ayuntamiento ingresar del orden de 350.000 millones anuales, por el alquiler de terrenos municipales donde se levantan una veintena de aerogeneradores o en concepto del IBI o impuestos de obras por los demás.

Este dinero ha revertido en que los vecinos del pueblo tengan a su disposición un taxi que a cualquier del día les lleva al médico, con una conductora que vive en el pueblo y les acompaña hasta la consulta si es preciso. O que la fibra óptica solo cueste 65 euros al año. O las dos piscinas con camas balinesas que atraen a mucha más gente en verano. O las pistas de pádel o los tres apartamentos rurales propiedad del ayuntamiento y cuyo arrendamiento también va a parar a las arcas municipales.

El alcalde (sexto por la derecha, última fila), representantes de la AEE y de Acciona junto a los niños de la escuela de verano del pueblo en la entrega del Premio Eolo. 20 Minutos

Lo que no ha hecho Hornillos de Cerrato ni su alcalde, Ignacio Valdeolmillos, ha sido perder la cabeza y tirar la casa por la ventana para las fiestas patronales. "Nosotros vamos un poco al revés. Tirar la casa por la ventana es un problema porque parece que solo lo haces cuando llega la gente, en verano, y el resto del año no", dice el regidor, de cuyas palabras se descarta una actuación de David Bisbal pero tampoco una de las orquestas de la zona, mucho más caras que dar una buena cena popular. "Aquí la gente es bastante mayor. Lo que hemos hecho en los últimos años es que, en lugar de poner una orquesta que nos lleva cierto dinero es poner una cena con espectáculo", dice el alcalde. En lugar de "orquestas y fiestas", se gasta el dinero en escuelas de mujeres y de mayores, en asociaciones culturales que dinamizan el pueblo en verano, en que al menos dos veces al mes haya alguna actividad cultural o en una ayuda a la natalidad de 300 euros por cada niño que nace y libros gratis, de momento, para los cuatro que en estos momentos hay empadronados en el pueblo.

"Yo vivo aquí y cuando voy a Madrid tienen más impacto los rascacielos. Parece que los pueblos están destinados a que la gente piense solo en tranquilidad. Igual que ellos viven, nosotros también tenemos que vivir", aseguró Valdeolmillos en el momento de recoger el Premio Eolo que cada año otorga la Asociación de Empresas Eólicas (AEE) y que en esta ocasión ha reconocido la integración de los parques con el entorno rural en Hornillo de Cerrato. A la ceremonia de entrega han acudido la presidenta de la AEE, Rocío Sicre, y otros miembros de la asociación, así como representantes de Acciona, que destacan la labor que desempeñan para "acompañar" a los pueblos donde están sus parques. El ambiente de confianza entre unos y otros es palpable en el "pabellón municipal Alfonso Pérez Marcos", una gran nave totalmente acondicionada que, de nuevo, llama la atención en relación a las proporciones del pueblo. Una treintena de niños con la misma camiseta azul de la escuela de verano da muestra también de lo que puede hacer el dinero de la eólica con proyectos que parecen no tener fin.

El alcalde cuenta que lo próximo será crear una comunidad energética con la electricidad que generan los aerogeneradores sobre suelo municipal que rebajará entre un 10 y un 15% la factura de los vecinos y su ilusión es rehabilitar las minas de yeso o incluso conseguir de una vez comprar a un grupo indefinido de herederos las ruinas del castillo para hacer un mirador. Y la tirolina que, sí o sí, el alcalde quiere lanzar desde una de las colinas hasta la plaza del pueblo.