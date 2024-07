Antonio Naranjo explica su "chascarrillo" sobre Karol G: "Petarda significa fastidiosa, y su música y sus seguidores me lo parecen"

Antonio Naranjo ha reaccionado al revuelo formado por sus palabras hace unos días sobre Karol G, que acaba de hacer historia por ser la primera mujer que actúa y llena cuatro veces en el Santiago Bernabéu de Madrid.

El pasado lunes, desde el plató de En boca de todos, los colaboradores comentaban qué les había parecido el concierto de 'La Bichota', a lo que Patricia Cerezo, que asistió al evento, destacó que fue "espectacular".

"No soy tan fan de ella, me gusta y no quería perdérmelo. De verdad que el espectáculo merece la pena, estaba la gente entregadísima", señaló la tertuliana, a lo que Antonio Naranjo, con ironía, indicó: "Estoy como loco, a ver si quedan entradas".

"No te cierres, que yo te veo perreando muy bien", bromeó Patricia, a lo que el periodista respondió: "A mí me llevas a ver los ACDC a Sevilla, no a esta panda de petardas que tienen unas seguidoras todavía más petardas".

Ante estas opiniones, Nacho Abad preguntó a Naranjo si cree que los Rolling Stones llenarían cuatro noches el estadio Santiago Bernabéu, a lo que el tertuliano sentenció: "Pues, mira, si esta petarda los llena y los Rolling no, la humanidad merece extinguirse".

Unas palabras que han retumbado varios días por las redes sociales y a las que el propio Naranjo ha dado explicación. "Veo que el chascarrillo se ha hecho muy viral. 'Petarda' significa fastidiosa. Y la música de Karol G y sus seguidores más cafeteros me lo parecen", ha señalado en X el periodista, reafirmándose en sus palabras del lunes. "Lamento que alguno se ofenda, es lo que hay. Ustedes ahora me llaman "yayo" y todos contentos 😉", ha zanjado.

En una segunda publicación, ha añadido: "Por cierto, también me parece una "fastidiosa" Amaia Montero. Con perdón a los ofendiditos. Y Rauw y Quevedo también me parecen fastidiosos. Así ya estamos todos. Y todas".