Nacho Palau tomó la decisión de demandar a Miguel Bosé por presunto incumplimiento del régimen de visitas de sus respectivos hijos, que debían verse porque han convivido como hermanos. Pero uno de los motivos por los que más le duele esto es por su madre, Lola, quien falleció a principios de mayo y no pudo disfrutarlos "en condiciones".

El escultor protagonizó este miércoles la portada de Lecturas, en la que confirmó la noticia de su demanda, ya interpuesta, contra el cantante. Según sostuvo, el artista se niega a que sus dos hijos biológicos, Tadeo y Diego, pasen el verano en Chelva (Valencia), con él y con sus dos hijos, Ivo y Telmo.

"Sé que los niños que viven con Miguel me quieren, pero sufro porque el tiempo que yo puedo tener con ellos, Miguel me lo mina y me lo complica", declaró a la citada revista. "Lo paso mal y me quedo sin ver a mis niños. Y la relación se va perdiendo".

El exsuperviviente comentó también que cree que "Miguel está poniendo a los niños" en su contra y "no debería hacerlo". "Cuando hago videollamada con los niños, Miguel siempre está ahí, controlando", aseguró. "Es muy posesivo y muy celoso. Noto cuándo hablo con ellos libremente y cuándo no. Se cohíben".

Pero además, esta situación le apena sobre todo por su madre, que "se murió sin ver a los niños en condiciones". "Cuando los vio estaba ya muy tocada, en silla de ruedas", defendió Nacho Palau, quien tacha a Miguel Bosé de "manipulador". "¡Se acabó! He pasado del cariño a no querer saber nada más de él", sentenció.