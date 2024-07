Jennifer Lopez celebra su 55 cumpleaños al estilo de 'Los Bridgerton' y sin Ben Affleck

Getty Images for LACMA

A pesar de que este miércoles cumple 55 años, Jennifer Lopez lleva tiempo celebrándolo con una fiesta en Los Hamptons. La estrella decidió organizar un evento con temática de la popular serie Los Bridgerton. Un evento al que acudieron muchos amigos y familiares de la cantante, pero en la que no hubo rastro de su esposo, Ben Affleck.

El restaurante italiano Arthur & Sons era el lugar elegido por la intérprete para organizar su fiesta. El establecimiento se transformó en un lugar adaptado al estilo victoriano con decoraciones de la propia época.

A la fiesta asistieron sus hijos Max y Emme, su madre Guadalupe Rodríguez, su hermana Lynda y varios amigos cercanos. Mientras tanto, Ben Affleck fue visto en Los Ángeles, pasando tiempo Violet, la hija que tuvo con Jennifer Garner.

De acuerdo con Page Six, Ben Affleck fue captado paseando con un look que no incluía el anillo de compromiso que comparte con la actriz.

Esta situación sigue alimentando los rumores de que la pareja ya no sigue junta o está pasando por "problemas matrimoniales" debido al distanciamiento que ya tuvieron en su segundo aniversario de bodas. De hecho, una fuente reveló al citado medio que los famosos llevan separados al menos desde marzo.