Soraya Arnelas recientemente compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que mostraba con orgullo sus abdominales. En el pie de foto revelaba que dedica una hora diaria a la práctica de crossfit y otra a yoga, de lunes a jueves. Esta revelación desató una ola de comentarios negativos, acusándola de estar obsesionada con el deporte y de promover trastornos de conducta alimentaria (TCA).

Ante estas críticas, la cantante decidió hablar en directo con Y ahora Sonsoles este miércoles. Durante su intervención, aclaró que mantenerse en forma es crucial para su carrera: "Subirse a un escenario requiere de un fondo físico potente".

La artista también negó estar fomentando la delgadez y explicó que su dedicación al ejercicio ha sido crucial para superar una pérdida personal significativa. "A raíz de perder a mi bebé este año, el deporte lo ha sido todo para mí", confesó.

La triunfita compartió que el deporte ha sido una herramienta vital para su bienestar emocional. "El deporte tiene unos beneficios maravillosos y ha sido de gran ayuda", comentó. "Yo me he apoyado en el deporte y el resultado es este".

Además, la artista expresó su malestar ante ciertos comentarios, particularmente uno que provino de una madre. "Hay críticas que te pueden molestar, como una madre diciéndome que no era buen ejemplo para su hija, que tenía a su hija en el hospital. Pero yo no estoy haciendo nada mal. Yo estoy fomentando la vida saludable y la salud mental, no las dietas o la delgadez", reafirmó.