Pastora Soler: "Los malos momentos no los olvido para no volver a caer"

Si miras directamente a los ojos de Pastora Soler durante diez segundos, te trasladas directamente al mar, son el billete directo a las vacaciones, de un azul intenso, hipnóticos y llenos de verdad. Luego ya viene la sonrisa y la risa, porque ella se ríe de todo, sobre todo de la edad, esa mundana magnitud que mide el tiempo.

Cumple 30 años en la música, y eso no lo puede decir cualquiera, y más hoy, con una industria musical que consume proyectos a ritmo frenético. Mantenerse en el escenario después de tres décadas es un todo hito, por eso lo celebra con un nuevo disco y una gira, Rosas y espinas, porque en este tiempo ha habido de todo.

"Empecé con 15 años… En 30 años ha habido momentos buenos, otros menos buenos. Yo creo que eso es inevitable en una vida, en cualquier vida, en cualquier trayectoria, cualquier trabajo, todo no puede ser bonito, porque incluso no es ni bueno… Yo creo que a mí lo que más me ha enseñado en todos estos años han sido las espinas", asegura.

Ella fue la primera artista que habló abiertamente de la salud mental, cuando hace ya años se desmayó en un concierto y fue sincera. "En ese momento no sabes que puedes estar ayudando a los demás… Para mí era lo que estaba pasando y fue un gran sufrimiento, después, con el tiempo, incluso puedes sentirte orgullosa de haber abierto un tema que no era hablado abiertamente y que es tan necesario", añade. "Recibir ayuda psicológica, terapia y empezar a construir esto de otra manera, se puede conseguir. Yo, además, esos momentos no los he querido olvidar, los tengo ahí para no volver a caer en eso".

Ahora, años después, el equilibrio es su mejor aliado: "Me he dado cuenta de que el equilibrio para mí siempre ha sido muy importante, pero no siempre se consigue".

Madre de dos hijas, de cuatro y ocho años, tiene más claras que nunca sus prioridades. "Ser madre me ha hecho aprender cómo construir todo esto, que mi prioridad es mi familia, mis hijas y después viene el trabajo", sostiene.

Pastora Soler. JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ

Este es un trabajo y un éxito que se ha ganado a pulso, como muchas mujeres de su generación que se han abierto paso en la música. "Las mujeres lo tenemos más complicado en la música y en todo… A las mujeres nos cuesta más. En mi generación, somos muchas las que somos fatigosas, trabajadoras y currantes. Yo he tenido que demostrar mucho en todo momento y eso sigue siendo así", defiende.

Lola Flores o Rocío Jurado, a la que conoció en persona, siguen siendo sus referentes: "Esos grandes iconos que además eran mujeres abanderadas y pioneras en muchas cosas. Al final ellas han abierto un camino que tenemos que seguir abriendo nosotras y eso tiene que ser así de generación en generación".

Un mensaje que repite cada día a sus hijas. "Intentas darles mensajes de seguridad, de autosuficiencia, de empoderamiento, porque les queda mucho por hacer en el futuro", relata. Como a ella, porque a estos 30 años le queda por delante mucho más, momentos y canciones, eso sí, con más rosas que espinas.