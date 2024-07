Los venezolanos residentes en España, ante las elecciones del domingo: "Son las más importantes de nuestra historia"

"Son las elecciones más importantes de nuestra historia". Así resume el abogado Pedro Castillo la relevancia que tienen para Venezuela los comicios presidenciales de este domingo 28 de julio. La campaña electoral ha estado marcada por acusaciones cruzadas y mucha tensión. La oposición ha denunciado ataques contra sus dirigentes, su equipo e incluso contra aquellas personas que les han brindado comida y un techo. Además, la organización Foro Penal ha informado que más de 100 personas vinculadas a la oposición han sido detenidas arbitrariamente y varios medios de comunicación han asegurado que sus páginas web han sido bloqueadas. Por su parte, el oficialismo asegura que sus adversarios están conspirando en su contra junto con los medios internacionales para no reconocer los resultados de los comicios.

En las elecciones participarán un total de diez candidatos, aunque solo dos tienen posibilidades de llegar al Palacio de Miraflores. El primero es Nicolás Maduro, heredero del expresidente Hugo Chávez y líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mientras que el segundo es Edmundo González, ex embajador de Venezuela en Argelia y Argentina y líder de la coalición Plataforma Unitaria Democrática. Las encuestas más fiables apuntan a una victoria con entre 20 y 30 puntos de diferencia a favor del designado de la opositora María Corina Machado, quien ganó las primarias en octubre pero no pudo inscribirse en el registro como candidata después de que el Tribunal Supremo de Justicia la inhabilitara.

Pero no todos confían en las encuestas. "Es difícil hacer una predicción de los resultados. Hay encuestas que dan ganador a Maduro, con una amplia ventaja, y hay otras que dicen lo contrario. Las encuestas se suelen utilizar como propaganda electoral, por lo tanto, no son una buena referencia", afirma a 20minutos Rafa, ingeniero en telecomunicaciones. Él no pudo registrarse en el Consulado de Madrid para votar "por falta de tiempo" y ha recordado que el acceso a los sistemas electorales desde el extranjero "es un asunto por resolver en muchos países, incluido España". También ha asegurado que en Venezuela "todo se politiza, incluyendo un razonable y necesario trámite administrativo".

Pedro, que también reside en Madrid, tampoco pudo registrarse para votar pero alega motivos distintos. "La gran mayoría de las personas no podemos votar porque el Gobierno ha hecho todo lo posible para evitar que las personas se inscribieran en el registro", denuncia el abogado, que además ha recordado la necesidad de que los venezolanos cuenten con requisitos que considera "ilegales" para inscribirse en el registro. En concreto, el Gobierno les exige contar con el pasaporte vigente y con la residencia española permanente. "Yo fui uno de los que no pudo pasar el filtro, porque lamentablemente tengo el pasaporte vencido. Estoy en España de manera legal porque tengo otra nacionalidad", dice Pedro.

Para Rafa, Nicolás Maduro debería seguir siendo el presidente de la república, ya que considera que el país sudamericano necesita "continuar profundizando en su agenda de justicia social". Además, alega que Venezuela tiene una herencia histórica de grandes desigualdades económicas y sociales que no se solucionarán "si desde dentro, los sectores con poder económico, apoyados por intereses económicos internacionales, no se lo permiten". Según él, Edmundo González está siendo apoyado por sectores poderosos a los que solo les interesa el petróleo venezolano, pero no el "necesario desarrollo social".

Para el abogado, por su parte, la persona que ocupe el Palacio de Miraflores debería ser María Corina Machado ya que fue la candidata elegida en las primarias con tres millones de votos. Sin embargo, debido a que se encuentra inhabilitada él ha decidido apoyar a Edmundo González. "Él es mi candidato y espero que logre la presidencia", sostiene. "Nicolás Maduro no está capacitado para seguir gobernando Venezuela, nunca lo ha estado", sostiene. Además, afirma que el chavismo gobierna de manera ilegítima desde 2018 y sin contar con el apoyo de la mayoría de los venezolanos.

¿Qué pasaría si gana Nicolás Maduro?

Si Maduro gana las elecciones "podría pasar que la oposición por fin, reconozca una victoria del chavismo", considera el ingeniero. De ser así se abriría una etapa de reconciliación que le permitiría al país salir de su crisis económica y social. Sin embargo, también puede que se repita, según Rafa, el "show" de la oposición "no reconociendo su derrota, gritando fraude sin pruebas con los altavoces internacionales, pidiendo movilizaciones, provocando y llamando a los disturbios". Además, destaca que después se victimizaría denunciando "represión" para "justificar" más sanciones económicas al país.

Para Pedro la situación continuaría siendo la misma si Maduro resultara elegido este domingo. Sin embargo, matiza que a diferencia de las últimas elecciones presidenciales -cuyos resultados no fueron reconocidos por Estados Unidos, el Grupo de Lima y varios países de la UE- en esta ocasión sí se podría legitimar a Maduro. "Si se logra la legitimidad de Maduro, vamos a tener la dictadura establecida por muchísimos años más", afirma. A pesar de eso, destaca que la situación del país podría mejorar en algunos aspectos pero no a nivel democrático. De hecho, se muestra pesimista en este sentido y afirma que de ganar Maduro puede que "Venezuela jamás recupere la democracia".

¿Y si logra la victoria Edmundo González?

En caso de que el candidato de la coalición opositora logre la victoria Rafa considera que "sería un bonito sueño pensar que se respetarían todos los avances sociales conseguidos y que no volverían a ignorar por décadas" a los sectores marginados. De ser así, indica, se podría iniciar una etapa de reconciliación. No obstante, el ingeniero considera que eso no sucederá y que la oposición intentará "borrar y destruir los logros del chavismo", así como también "perseguir y criminalizar a sus adversarios políticos sin pruebas". Además, infiere que podría "iniciarse una etapa de represión sin precedentes con el silencio y la complicidad internacional".

El panorama sería completamente diferente, según Pedro, si Edmundo González ganara las elecciones. Aún así explica que lo que sucedería en las próximas semanas sería una "lucha", debido a que la oposición tendría muchos factores en contra mientras intenta "reinstaurar" la democracia. "Vamos a tener que esperar seis meses para que el nuevo Gobierno se instaure y en ese tiempo el chavismo puede hacer todas las corruptelas posibles". Según el abogado, el régimen intentaría recuperar el poder "a toda costa" en los primeros meses después de los comicios. Además, explica que, en caso de que Edmundo González lograra gobernar su objetivo será garantizar la paz. "Nuestro mensaje no es ir contra ellos sino buscar la manera de perdonar, unir y construir", finaliza.