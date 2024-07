Carmen Crespo (PP): "La UE tiene que luchar contra el cambio climático, pero de la mano de los sectores"

Carmen Crespo (Adra, Almería, 1966) no es ajena a Bruselas, aunque ahora se estrene como eurodiputada del PP y se haya convertido en la presidenta de la comisión de Pesca en el Parlamento Europeo. Sabe con puntos y comas cómo funciona el sector primario, pues ha sido consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Recibe a 20minutos en su despacho de la Eurocámara para analizar los retos de la legislatura, y no habla como una recién llegada: da datos, matices, y camina por los recovecos importantes de un campo que quiere ser tema principal en el próximo lustro, no solo con la PAC, sino también como parte clave de la autonomía estratégica de la UE.

¿Cómo ha sido para usted la llegada al Parlamento Europeo?Es un sitio absolutamente desconocido, aunque es verdad que yo como consejera he tenido la oportunidad de estar aquí en muchas ocasiones, porque he llevado agricultura, pesca, medioambiente, agua, y por tanto tenía una relación muy estrecha con las autoridades europeas y también en este caso en representación de nuestro país. He estado defendiendo el tema de las aguas regeneradas, que me sorprendió muchísimo, y ya estoy viendo aquí por qué. Algunos países no entendían como yo defendía las aguas regeneradas para el tema agrario. Al final todo el tema de la economía circular se ha implantado aquí de forma importante y hay que entender las diferencias entre países.

¿Hay algo que le haya sorprendido?Me ha sorprendido gratamente el acuerdo que hay entre muchas formaciones políticas, que no son estridentes, y ese acuerdo está beneficiando las posibilidades que hay también desde aquí. Por un lado complejo, pero por otro lado también muy positivo por el acuerdo y el entendimiento. También empiezo a entender los porqués de los posicionamientos de cada formación política.

La PAC volverá a ser un tema clave, ¿llega con una idea preconcebida de cómo se va a tener que retocar?Lo primero es que yo estoy muy agradecida al presidente Feijóo y al presidente Moreno por dejarme a cargo de estos temas aquí. El PP está muy cerca de los sectores productivos y quiere en este caso trabajar profundamente con ellos. Es verdad que otras formaciones políticas españolas prácticamente no le han dado a eso tanta importancia, entre comillas, porque las personas que tiene de distintas formaciones españolas, me refiero en cada una de las comisiones, es menor.

¿Y cuál es el objetivo con esos sectores?Creo que, desde los primeros discursos de Von der Leyen, se ha visto han llevado una agenda verde muy agresiva o digamos muy rápida. Porque los sectores agrarios y el pesquero tienen una ambición verde importante, pero esa ambición verde la tienen que compaginar con el tema del tiempo, los recursos económicos y por supuesto no dejar de ser competitivo, que es lo que piensa el Partido Popular.

El caso español aquí es particularmente relevanteNo olvidemos que nosotros tenemos un bosque mediterráneo, una dehesa, es decir, que en principio no hemos valorado que ya per se los océanos y también el tema de la agricultura es sumidero de CO2. Y si esto desaparece porque no es competitivo va en detrimento de la lucha contra el cambio climático. Y además hay que dejarle tiempo y recursos para ser más sostenibles, porque ellos están deseosos.

¿Por ahí tendría que ir entonces la nueva PAC?En la PAC evidentemente lo que nos piden es tiempo, es recursos, es simplificación administrativa y además de ello que la agricultura en este caso sea competitiva, porque estamos ahuyentando que los jóvenes agricultores hombres y mujeres se puedan meter en el sistema. Y esto también es un problema para el mundo rural y un problema fundamental, y así lo dijimos a la presidenta Von der Leyen, en el tema de la alimentación europea. Yo creo que la alimentación europea no puede depender, en este caso, de terceros países.

Carmen Crespo Es eurodiputada del PP y presidenta de la comisión de Pesca en el Parlamento Europeo. Antes ha sido consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Fue la delegada del Gobierno en Andalucía​ entre 2011 y 2015, siendo, desde 2016, la portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlamento de Andalucía.

Pero sí tiene que haber acuerdos con terceros...Es verdad que tiene que haber acuerdos con terceros países, porque esto es naturalidad. Yo además vengo de una tierra, España, que exporta y entonces nosotros exportamos y por tanto entendemos las relaciones comerciales de forma normalizada. Pero esos acuerdos con terceros países tienen que ser no lesivos a los intereses de nuestros productores y adicionalmente que nosotros tengamos una suficiencia alimentaria.

Esta legislatura se hablará mucho aquí de competitividad de la UECreo que la competitividad es un tema importante. Yo estoy segura que los sectores están deseosos de luchar contra el cambio climático, pero no hay que hacerlo contra los sectores, sino con ellos, de la mano de los sectores, dándole tiempo y recursos, no dejando de ser competitivos.



Eso ha reclamado el campo en las últimas protestas, ¿no?El sector estuvo en la calle mucho tiempo y lo tienen claro. Entonces la PAC es un complemento a la renta de nuestros agricultores, apuntala a las zonas rurales y además yo creo que también tenemos que hacer una PAC para el futuro, primero con más tiempo en la sostenibilidad, pero también adicionalmente que apuntale los agricultores profesionales, porque en estos momentos yo creo que hay muchas empresas que se pueden destruir en el tema agrario y creo que hay un error en ese sentido.

Decía ahora que quizá con el Pacto Verde la primera idea ha sido ir muy rápido, ¿tiene la sensación de que falta adaptar la política climática a cada caso concreto, a cada país miembro?Sí, y aquí por ejemplo es relevante el tema pesquero. Aquí hay un sistema de establecer los cupos o las cuotas, y eso se hace todos los años. El pescador o las empresas pesqueras ven esto como una espada de Demócles, es decir, cada año se les quita una cuota a merced de mejorar la situación de los caladeros. En principio todo parece muy loable, pero claro, el sistema es complejo. ¿Por qué? Porque primero, en un año no se modifican los caladeros.

¿Entonces?Los informes científicos dicen que no se pueden tener cuotas cada año. Hay que establecer una posibilidad de las cuotas cada dos años, donde los informes científicos de los caladeros sean realmente los que establezcan la veracidad sobre qué ocurre con los caladeros.

Europa por sí sola no puede trabajar contra la lucha tiene que establecer una alianza con las otras partes del mundo

¿Y cree que esto es aplicable al cambio climático?El cambio climático es una situación que ya tenemos encima. Europa por sí sola no puede trabajar contra la lucha y tiene una responsabilidad como continente, como parte del mundo importante, pero tiene que establecer una alianza con las otras partes del mundo que sigamos a merced de un ritmo más o menos similar. Es verdad que Europa quiere ser protagonista principal en la lucha contra el cambio climático, no me parece mal, pero tiene que hacerlo de la mano de los sectores. Y yo creo que hasta el momento no se ha contado con los sectores su capacidad para poder luchar contra el cambio climático.

No sé si tiene cierto miedo de que una vuelta de Trump a la Casa Blanca haga volver también a choques como el de la aceituna o similares, con los aranceles

En el tema del arancel, la política comercial de la Unión Europea tiene que ser no más proteccionista, pero sí es verdad que tiene que proteger, en este caso, nuestros cultivos y tener especialistas que puedan luchar contra estas situaciones que se están proponiendo a través de las situaciones comerciales. Es verdad que la Unión Europea intenta proteger sus productos. Estamos hablando por ejemplo de los coches eléctricos chinos. Pero las consecuencias hay que medirlas y hay que establecerlas. Y tenemos que tener suficientes dinámicas desde la Unión Europea para trabajar para evitar esas situaciones, sobre todo en un sector muy vulnerable, porque, claro, es que nosotros, los europeos, somos los que pagamos todas las consecuencias.



Lea el resto de entrevistas a nuevos eurodiputados: