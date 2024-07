Un centenar de turistas españoles, atrapados en el aeropuerto albanés de Tirana: "Más que un paraíso, se ha convertido en una pesadilla"

Un centenar de viajeros españoles permanecen en el aeropuerto de Tirana, capital de Albania, sin poder volar de vuelta a España. La aerolínea WizzAir con la que tenían un vuelo destino Madrid, previsto el martes a las 17h, comenzó a sufrir fuertes retrasos que derivaron en que los pasajeros acabaran embarcando al avión casi a medianoche. Así, tras permanecer más de una hora sentados a la espera del despegue, el vuelo acabó siendo cancelado, según la compañía, porque la tripulación había excedido las horas de trabajo establecidas por la empresa, y fueron obligados a desembarcar la aeronave por la Policía albana.

Pero esta situación no ha sido nueva para algunos de los viajeros españoles, que ya habían sufrido retrasos y cancelaciones de sus vuelos el día anterior con otra compañía. Es el caso de Sandra Salpico, Andrea Mateo, Carlota de Matos y Laura Hernández, un grupo de amigas madrileñas que regresaba el lunes a España después de unas vacaciones en Albania. "Nuestro vuelo salía a las 17:15 horas hacia Pisa, pero lo retrasaron tanto que perdíamos la escala a Madrid y finalmente nos decidimos a comprar uno directo a la capital el martes a las 17:20h, e hicimos noche en el aeropuerto", explica Sandra a 20minutos.

"El del martes lo retrasaron tantas veces que nos acabamos subiendo seis horas más tarde de lo previsto, pero nos obligaron a desembarcar, y como había viajeros que no quería bajar, la tripulación avisó a la Policía albana", asegura la joven.

Desembarcados del avión cuando ya estaban dentro

Una de las pasajeras que se negó a dejar la aeronave fue Yolanda Bernad. "Yo no quería bajarme de ese avión, avisaron a la Policía para amedrentar, yo solo quería hablar con el capitán y no me dejaban, y tuvimos que bajar con tres o cuatro agentes", cuenta la española a este periódico. Además, denuncia que al regresar al aeropuerto "no había ningún trabajador de la aerolínea" que les pudiera asistir, y algunos pasajeros acabaron siendo trasladados a diferentes hoteles en autobuses, pero otros tuvieron que hacer noche en los sillones de la terminal.

Unas 100 personas se quedan atrapadas en Albania Unas 100 personas se quedan atrapadas en Albania

"Más que un paraíso, se ha convertido en una pesadilla", asevera Yolanda. Y es que algunos sistemas de transportes aéreos todavía no han recuperado la normalidad desde la caída informática masiva del pasado viernes, que ha dejado retrasos, cancelaciones y problemas en vuelos de todo el territorio global.

Ante esta situación, los afectados han decidido crear un grupo de Whatsapp. Integrado por 84 de los afectados, 'Tirados en Tirana' actúa como medio de comunicación entre los pasajeros, en el que se informan del estado de sus reclamaciones y de las soluciones que les ofrecen por parte de la aerolínea.

'Tirados en Tirana', grupo de Whatsapp creado por los españoles afectados CEDIDA

Han comprado billetes "de repuesto"

Por su parte, la solución ofrecida por la aerolínea es el reemplazo con billetes para un vuelo este jueves con destino a Valencia, pero los pasajeros afectados aseguran que el estado del vuelo en la aplicación de la empresa cambia cada cierto tiempo, pasando de estar confirmado a estar cancelado, o incluso desapareciendo de la pantalla principal.

Por ello, algunos han optado por comprar otros vuelos a modo de repuesto. "Como no nos fiamos de la solución, nos hemos comprado otros vuelos a Madrid con escala en Múnich, por unos 250 euros cada una", precisa Andrea, una de las jóvenes madrileñas. Lo mismo ha hecho Yolanda, que hará escala en Frankfurt para llegar a la capital madrileña tras comprar unos billetes que les han costado unos 900 euros.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Exteriores de España han explicado a este periódico que no tienen constancia de esta problemática, pero que al no tratarse de una situación de emergencia o de catástrofe natural, no pueden brindarles asistencia. Este medio intentó recabar la opinión de la compañía, pero no obtuvo respuesta.