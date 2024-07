Roro, la 'influencer' atacada por cocinar para su novio Pablo: "No vivo por y para él, no soy una mujer sumisa"

En las últimas semanas, todas las redes sociales se han hecho eco de los vídeos de la influencer Roro Bueno, quien se ha hecho viral tras una serie de vídeos en los que se dedica a cumplir los deseos de su novio, Pablo.

Este miércoles, la influencer ha compartido en Espejo Público su experiencia tras el boom en las redes sociales, donde la joven está recibiendo críticas y halagos. Así, son muchos los usuarios que han apuntado que la joven está relegando a las mujeres "al espacio doméstico".

"Limita nuestra independencia económica y nuestra autonomía. Por no hablar de la infantilización y la cosificación que va asociada a esta mujer neotradicional, que es prácticamente un robot de cocina", ha apuntado uno de los usuarios en X.

Sin embargo, Roro se ha defendido en el plató del matinal de Antena 3, donde ha apuntado: "No sé qué he hecho. A la vez que hay muchísimo apoyo, también hay mucho odio. La gente habla sin saber y sin conocerme de nada. Puedes tomártelo bien y dejar que te afecte. Yo, en este caso, no estoy dejando que me afecte".

"Yo soy feminista, pero no soy del feminismo de las mujeres que me gritan por la calle 'esclava' o 'no te queremos aquí'. Me dicen que estoy dañando al colectivo. Yo apoyo la libertad de las mujeres para hacer lo que ellas quieran, pero ellas no me respetan a mí por querer cocinar, que es mi pasión. Yo no cocino por mi novio porque viva por y para él; sino que lo hago porque a mí gusta cocinar", ha destacado la joven de 22 años.

"No solo hago vídeos de cocina, también tengo otro tipo de inquietudes como la costura o el canto. Me gusta ser creativa en cuanto a mostrar mis intereses en redes, pero también tengo mi carrera profesional", ha explicado Roro.

Asimismo, la influencer ha apuntado qué hace Pablo para ella: "Él limpia. Él recoge toda la cocina porque yo cocino con pasión, la cocina necesita limpiarse muy bien después. Yo lo dejo todo destrozado, él come, coge fuerzas y se dedica a limpiar. Es todo mutuo, nos repartimos las responsabilidades y las tareas, es una relación de cuidado mutuo. Yo no vivo por y para él, no soy una mujer sumisa".