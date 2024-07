Feijóo exige a Sánchez que dimita y convoque elecciones: "Váyase, así no podemos seguir"

"Déjelo ya, convoque elecciones, váyase, pero así no podemos seguir". No es ni mucho menos la primera vez que Alberto Núñez Feijóo exige a Pedro Sánchez que adelante las elecciones generales. No obstante, lo hace ante todo su grupo parlamentario en el cierre del curso político y justo un día después de exponer la debilidad parlamentaria del Gobierno durante un 'multipleno' en el que se quedó sin apoyos a sus grandes iniciativas por la riña entre sus socios.

Feijóo ha esgrimido una larga lista de motivos por los que considera que Sánchez debe acudir hoy mismo ante el jefe del Estado para renunciar a su cargo. Desde la falta de apoyos parlamentarios a las investigaciones judiciales abiertas a su Gobierno y a su entorno, una situación que el presidente ha tratado de solventar este miércoles pidiéndole al juez que investiga a su mujer por supuesta corrupción y tráfico de influencias testificar "por escrito". El líder del PP ha ironizado con que esta no era la carta que esperaba, después de instar en los últimos días a que Sánchez redacte la tercera y "definitiva" carta a los ciudadanos en la que comunique su marcha.

"España no merece lo que estamos viviendo y no puede soportar más esta situación. Sánchez sometió su programa electoral a las urna y perdió, sometió su agenda legislativa al Congreso y perdió. Sus políticas han sido contestadas en las calles y en las Cortes, su honradez y la de su mujer está siendo analizada en sede judicial; cada semana se va un cargo de Gobierno por un escándalo nuevo, su partido tiembla ante la posibilidad de que la Audiencia Nacional revele datos de la instrucción del caso Koldo, la Comisión Europea investiga la ley de amnistía y aún no tiene los votos para la investidura en Cataluña y si los consigue quizá pierda los votos para gobernar en España".

Por todo ello, Feijóo dice "basta" al "tinglado" en el que se ha convertido esta legislatura más aún cuando este miércoles el presidente se "humilló" con el rechazo de Junts. "Sánchez lleva 32 derrotas en el Congreso en los ocho meses de legislatura. Nunca fueron más sino que tenían menos escrúpulos que los demás". El popular habla de "decadencia absoluta" y sin embargo ha evitado usar la carta de la moción de censura. Por el momento, tan solo ha exigido una vez más el adelanto electoral apoyándose en la sesión parlamentaria del día anterior. Aunque a sus senadores y diputados y eurodiputados les ha pedido que estén "preparado" por si llega el "colapso definitivo" del Gobierno.

Hasta entonces el PP se pone como reto hacer oposición a la "decadencia" y "construir un nuevo Gobierno más pronto o tarde" porque "no hay presión ni chantaje ni ultimátum ni amenaza" que le desvíe de su compromiso. "Ni somos PSOE ni somos Vox, nosotros somos libres". Eso sí, Feijóo avisa que aumentarán los "insultos" hacia ellos: "Si quieren que nos llamen lo que nos llamen, nosotros seguiremos llamando a las cosas por su nombre: a la solidaridad, solidaridad; a la seguridad, seguridad, a la improvisación, improvisación; a la irresponsabilidad, irresponsabilidad y a un mal presidente, Pedro Sánchez", ha señalado entre las risas y aplausos de los suyos.

Asimismo, los populares doblan su apuesta por hacer oposición denunciando la supuesta corrupción del entorno del presidente. Por ello, esta mañana el PP ha ampliado la comisión de investigación en el Senado para "profundizar en la información sobre la relación entre Begoña Gómez y Barrabés, pieza clave en la trama de corrupción del PSOE".

Tal y como informan desde el PP, la ampliación del objeto de la Comisión pretende "aclarar los contratos de la esposa de Pedro Sánchez con la Fundación Instituto de Empresa y con la Universidad Complutense". Para ello llamarán a más personas que creen que pueden conocer la vinculación entre ambos protagonistas. Entre ellos se encuentran el responsable de los contratos adjudicados a Barrabés, el ex director de gabinete de José Luis Ábalos, el ex jefe de gabinete de José Blanco o la directora general de Organización e Inspección en el Ministerio de Transportes, a la que Puente encargó la auditoria interna.