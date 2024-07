Raquel del Rosario, desconcertada al recibir un duro mensaje de un 'hater': "Sentí el golpe con fuerza, ahí donde duele"

La cantante Raquel del Rosario lleva una década viviendo una vida tranquila en Estados Unidos, en compañía de su pareja, Pedro Castro, y sus dos hijos. La artista publica en sus redes sociales pequeños detalles de su vida y, en ocasiones, comparte con sus seguidores sus reflexiones.

La última ha llamado la atención, ya que ha explicado cómo se ha sentido tras recibir un ataque por parte de un hater. A pesar de que es un personaje público y que cuenta con más de 230.000 seguidores, no está acostumbrada a los comentarios negativos en sus redes.

"Estoy acostumbrada al lujo que supone no tener que estar pendiente de limitar comentarios o bloquear personas en mis redes", ha empezado sincerándose la exvocalista de El sueño de Morfeo. "Es tan rara la vez que cuando aparece un hater me quedo descolocada. El de ayer no me lo esperaba, bueno, en realidad nunca los espero, pero en cuanto le leí sentí el golpe con fuerza, ahí donde duele, en plena herida", ha continuado.

Además, ha querido mandar un mensaje al usuario de Instagram: "Gracias por recordarme que los que elegimos no mirar porque nos produce dolor acaba intensificándose e hiriéndonos con mayor profundidad, pidiendo a gritos un abrazo sanador".

"Ojalá hubiese sentido antes este éxito, ese que no se mide en números, portadas, likes ni cantidad de reproducciones. El éxito de serse fiel a uno mismo en cada momento vital", ha revelado la canaria.

También ha aprovechado y le ha dado un consejo: "Pero sobre todo, déjame decirte que el silencio es la mejor herramienta de la que podemos valernos si no tenemos nada bueno y constructivo que decir".

"Tu voz es tan importante como la mía y yo seguiré usándola para cantar lo que me pida el alma", ha concluido Raquel del Rosario. Esta reflexión ha sido muy aplaudida en las redes sociales, aun así, la cantante ha limitado los comentarios en su post.