Viajar en el último minuto: "Cuando reservas con seis meses, al llegar el viaje ya no estás en ese 'mood'"

Después de una guardia especialmente dura, Berta Llanas, una médica residente de Barcelona, decidió que tenía que irse de viaje. El problema era que tenía solo dos días para organizarlo y ni siquiera se había planteado a dónde quería ir. Entró en Google esa misma noche, buscó el vuelo más asequible a un destino que le resultara interesante y, dos días después, estaba en Albania.

"Desde hace cinco años lo único que hago es viajar a última hora y he descubierto que la sensación de viajar cuando tú lo necesitas es lo que más me llena, me hace sentir mejor y hace que disfrute más de los viajes", declara Llanas, que habla por videollamada desde la India, su último viaje, también organizado en apenas unos días.

"Al final, me he dado cuenta que, a veces, cuando tú organizas un viaje a seis meses vista, cuando pasan esos seis meses, ya no estás en ese mood en el que habías estado seis meses antes", explica la catalana, que tiene 27 años. "Desde esta última época, el hecho de viajar en last minute ha supuesto que disfrute mucho más de los viajes".

Un número creciente de viajeros españoles están optando por decidir el destino y actividades de sus vacaciones a última hora. Una encuesta elaborado el pasado verano por la web de comparación de vuelos Skyscanner concluyó que un 20% de los viajeros españoles se ha presentado alguna vez en el aeropuerto sin un destino decidido, reservando un vuelo en ese mismo momento, y un 30% aseguró haber reservado sus vacaciones con menos de cuatro días de antelación.

Berta Llanas, durante su viaje con WeRoad en Islandia, que tuvo que organizar en el último minuto. Cedida

Otro estudio más reciente, elaborado por la agencia de viajes WeRoad, ha señalado a los millennials -los nacidos entre finales de los años 80 y el año 2000- como los más propensos a este tipo de viajes. El 55% de los millennials españoles reservarán last minute sus vacaciones de verano, según esta encuesta.

"Este año tenemos la suerte que que que todavía hay muchos destinos con vuelos a buen precio, sobre todo para septiembre, pero también para agosto, por ejemplo, se puede ir a Nueva York, Grecia está bien, Albania o Nápoles están bien", declara Laura Pérez, directora general en España del touroperador WeRoad, una agencia especializada en organizar viajes en grupos para personas que viajan solas. "En cuestión de seis días se puede organizar un viaje de estas características, también tenemos casos de dos días antes. Ahora mismo, el 60% de las reservas se están haciendo para de aquí a un mes y en torno a un 15% para dentro de menos de una semana".

El reto de coordinar un viaje ‘last minute’

Las ofertas de esta empresa incluyen viajes con personas de similar edad e intereses y el acompañamiento de un coordinador que facilita la experiencia. Esta figura, que no es un trabajador de la empresa, sino un usuario al que se le financia la estancia allá donde vaya, se ocupa de dinamizar a los grupos generalmente de desconocidos desde antes incluso de que se inicie el viaje.

"Es como el alma del del tour porque no son guías al uso, es gente que tiene sus propios trabajos y WeRoad les paga los viajes y unas dietas y, al final, son grupos en los que está todo organizado, pero hay una parte flexible y ahí es donde entra mucho en juego el coordinador", explica Pérez.

Cuando WeRoad empezó a operar en España hace cinco años, la agencia realizó una campaña de captación de potenciales coordinadores de sus viajes. Uno de los seleccionados para realizar este papel fue Chema Leal, un psicólogo de startups de 32 años de Barcelona.

"Cuando voy de viaje y voy con mis amigos yo soy la persona que se encarga de eso también, entonces ya lo hago por naturaleza", explica Leal, que, como coordinador, ha tenido que afrontar en varias ocasiones el reto de tener que organizar un viaje con muy poco margen a destinos tan complejos como México, aún con restricciones por la pandemia, o a Cuba.

Chema Leal, en uno de sus viajes como coordinador de WeRoad. Cedida

"Como coordinadores, a veces nos sale un última hora porque algún otro coordinador no haya podido ir en el último momento y nos hacemos la cobertura. Te llega la opción de que en 48 horas tienes que estar coordinando un un grupo de viaje en otro país en el otro lado del mundo", explica Leal. "No tenía pensado viajar a esa parte del mundo, pero apareció ese viaje a Cuba de última hora y dije: '¿Por qué no?'. Me vino el feeling solo, era un grupo muy grande y con 36 horas de diferencia".

Una vez sobre el terreno, el coordinador tiene que encontrar soluciones improvisadas en numerosos momentos, aunque, con un poco de buena actitud por parte de todos, el viaje acaba saliendo adelante de forma exitosa. "Hay que tener calma, aunque no tengas tiempo hay que estar tranquilo, y no es que programas todo junto el primer día antes de ir, sino que vas fluyendo y vas diciendo: 'Vale, esto lo controlo el primer día y el segundo, pues venga, ya voy tirando hacia adelante'", explica el psicólogo catalán.

Berta Llanas empezó como simple usuaria de la agencia, pero acabó también ocupando el rol de coordinadora hace dos años. "Fui a Jordania y me acuerdo que la primera noche me llevé súper bien con la coordinadora y le dije: 'Oye y tú cómo has llegado a tener este trabajo tan guay'. Me dijo que justo estaban buscando coordinadores, que me apuntara, me apunté y aquí estoy", declara la doctora.

Ambos combinan ahora su pasión de viajar con su propio trabajo y, aunque admiten que es una responsabilidad extra, les compensa con creces el esfuerzo. "Es verdad que es un esfuerzo y yo lo hago en mis 30 días de vacaciones, pero a mí me compensa muchísimo porque al final, a día de hoy, mis mejores amigos son personas que he conocido justamente viajando en este tipo de viaje", asegura Llanas.

Ventajas de apurar al máximo para reservar

La mayoría de viajeros siguen prefiriendo reservar con tiempo sus viajes tanto por asegurarse poder ir a los lugares más demandados como por ahorrarse el máximo dinero posible en vuelos y alojamientos. Sin embargo, apurar hasta el último momento puede aportar características a un viaje que se escapan de los que han sido minuciosamente organizados con meses de antelación.

Leal admite que él mismo suele organizar sus viajes con tiempo, aunque, como psicólogo, ve una gran ventaja en hacerlo en el último momento. "Te permite viajar mucho como el momento de sensación de vida que tengas no la parte emocional", declara el coordinador, que incluso ve el lado bueno de tener que afrontar los viajes de última hora con ese rol. "Yo lo veo como una motivación de decir, 'a lo mejor, yo nunca iría a última hora', pero cuando lo pones a coordinar es un poco de adrenalina de montarlo, de tener esa esa parte de que las personas disfruten de de ese viaje y que tengan la oportunidad aunque sea a última hora de poder hacerlo".

Berta Llanas, junto a un grupo de compañeros de viaje en Cuba. Cedida

Berta Llanas, por su parte, ha experimentado recientemente las ventajas de un viaje de estas características, que le permitió a ella y a su grupo visitar zonas de Islandia que no habrían visto de haber ido con todo organizado con tiempo. "En Islandia es muy famoso el Blue Lagoon, pero cuando estábamos allí vimos que ya no había plazas", explica la coordinadora. "Tuvimos que buscar una alternativa y en lugar del Blue Lagoon fuimos al Sky Lagoon, que nos acabó gustando más porque había un bar, como vistas, con la puesta de sol y la verdad que fue súper bonito e incluso menos turístico. Nos encantó".

Sus experiencias viajando sin mucha previsión no han estado exentas de sustos, aunque siempre lo ha podido subsanar. En su último destino, la India, llegó junto a sus compañeros de viaje bien entrada la noche al hotel que habían reservado el día anterior. Al llegar, descubrieron que no existía. "Lo único que nos pasó es que fuimos a dar un paseo a las 4 de la mañana, pero en la esquina de al lado había otro hotel y pudimos quedarnos sin problema", relata la catalana. "Tienes que tener un poco la mente abierta porque pueden pasar cosas y tienes que ser más flexible, tener una mentalidad positiva".

REPORTAJES QUE TE PUEDEN INTERESAR:

Si quieres contactar con 20minutos, realizar alguna denuncia o tienes alguna historia que quieres que contemos, escribe a pablo.rodero@20minutos.es. También puedes suscribirte a las newsletters de 20minutos para recibir cada día las noticias más destacadas o la edición impresa.