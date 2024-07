Las balsas salvavidas, única esperanza para los desaparecidos en las Malvinas: "Llevan comida, agua y es imposible que se hundan"

Olas de hasta ocho metros de altura y rachas de viento de más de 64 km/h están complicando la búsqueda de los cuatro marineros del pesquero Argos Georgia, que este miércoles permanecen desaparecidos tras el naufragio del buque a última hora del lunes, a 170 millas de las costas de las islas Malvinas, con 27 personas dentro... diez de ellos españoles.

Entre los desaparecidos se encuentran dos españoles: Juan Antonio García Rey, procedente de Ribeira, que iba a relevar a un jefe de máquinas a punto ya de jubilarse, y el segundo ingeniero a bordo, Antonio Barreiro, procedente de Noia. Otros seis españoles han sido rescatados con vida: cuatro de ellos son gallegos (el capitán, José Saborido Rey, el primer oficial, Ramón Hombre, y el jefe de máquinas, Ramón García, todos de Ribeira, así como el segundo oficial, Francisco Gondar, natural de Pontevedra ciudad); además de una persona natural de Barcelona y una bióloga de Albacete. Los seis forman parte de los 14 supervivientes de la tragedia, todos ellos rescatados en buen estado de salud y que este martes llegan a Puerto Stanley, capital de las Malvinas.

Pero el naufragio ya se ha cobrado la vida de nueve tripulantes del pesquero y entre las víctimas confirmadas hay dos españoles, los pontevedreses Santi Leyenda y César Acevedo, cocinero del barco procedente de Baiona y patrón de pesca de Valadares, respectivamente.

Exteriores trabaja para que la repatriación se realice "lo antes posible" y sin "escatimar ningún esfuerzo", según ha asegurado este miércoles el ministro José Manuel Albares, que explica que el Argos Georgia faenaba en aguas "muy complejas y con unas condiciones climáticas muy, muy adversas". Se cree que, en algún momento, el barco recibió un impacto que produjo una vía de agua y eso lo llevó al hundimiento. Las condiciones eran tan adversas que otros buques en la zona habían dejado de faenar, navegando "a la capa", según dicen las autoridades de las Malvinas. Es decir, limitándose a sobrevivir.

"El tiempo está jugando en contra"

El pesquero vigués Robin M. Lee, que ya auxilió a los náufragos del Villa de Pitanxo en 2022, se mantiene en la zona del naufragio intentando localizar a los cuatro desaparecidos. Forma parte del operativo de búsqueda en el que participan buques de Salvamento de las Malvinas y de la Armada argentina, además de medios aéreos y por satélite.

El presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Touza, reconoce que "el tiempo está jugando en contra", ya que "cada minuto que pasa bajan las probabilidades" de encontrar supervivientes. Touza ha reconocido que las "condiciones son malas", además de que los helicópteros "están en el límite de radio de acción" por lo que "no pueden operar". No obstante, aboga por continuar la búsqueda "mientras haya un rayo de esperanza".

"Es imposible que las balsas vuelquen o se hundan"

Roberto Cabral, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Baiona, la localidad natal de uno de los fallecidos en el naufragio, explica a 20minutos que si los desaparecidos se encuentran a bordo de una balsa neumática como la que salvó a los 14 supervivientes rescatados, hay posibilidades de hallarlos con vida: "En esas balsas se puede resistir muchos días o, incluso, meses, porque están preparadas con kits de supervivencia. Tienen paquetitos con comida sólida, como gelatinas o barritas energéticas como las de los deportistas, además de bengalas para dispararlas cuando vean un barco o algún avión".

Todos los detalles sobre el naufragio en las Malvinas. Henar de Pedro

El agua a bordo de esas balsas salvavidas tampoco es un problema, dice Cabral: "La parte de arriba de las balsas es como un embudo que recoge agua de lluvia, pero incluso en zonas cercanas al Ecuador donde no llueve, esas balsas recogen agua del rocío de la noche por condensación. No es que sobre agua a bordo, pero no falta para subsistir".

Y esas embarcaciones de emergencia también están preparadas para flotar en las condiciones más extremas, como las que imperan ahora en esa zona del Atlántico sur: "Son balsas que están cerradas siempre y es imposible que vuelquen o que se hundan porque tienen dos cremalleras, un sistema doble de cerradura que impide que entre el agua. El problema es que van a la deriva y van hacia donde te lleva la corriente".

Pero Cabral también incide en que una cosa es la teoría y otra la práctica, pues es difícil gestionar ese tipo de situaciones: "Todos han recibido cursillos de supervivencia, pero lo que has estudiado no siempre sirve cuando te encuentras en una situación extrema. Los nervios, las condiciones meteorológicas... es muy complicado mantener la calma y actuar correctamente".

Y subraya que bajo unas condiciones meteorológicas tan complicadas, no es sencillo evacuar el barco en una balsa salvavidas: "La balsa se puede pinchar por contacto con el buque o por un cuchillo u otro objeto cortante que lleve un marinero... Además, una vez lanzada la balsa al agua, hay que lanzarse al mar y subir a bordo, algo que no siempre es posible con olas de ocho metros".

Aun así, la balsa neumática es la única esperanza de encontrar supervivientes, dice Cabral, ya que en caso de haber caído al mar, apenas se puede resistir unas horas debido a las gélidas temperaturas: "Ahora es invierno en el hemisferio sur y el agua en esa zona estará a una temperatura de siete u ocho grados. En pocas horas puedes morir de hipotermia".

El ministro Albares dice que el Gobierno enviará un avión militar "lo antes posible" para repatriar a los supervivientes y afirma que "las labores de búsqueda continúan, incluido con medios aéreos e imágenes satelitales". "No tengo conocimiento que, en estos momentos, haya hora de parar", dice Albares, que anuncia una investigación que delimitirá lo que ha sucedido.