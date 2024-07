Las autonomías más afectadas por la sequía celebran una 'cumbre' en Madrid para pedir a Planas medidas para los casos más críticos

Cinco de la siete comunidades con agricultura de secano y más afectadas en estos momentos por la sequía han celebrado este miércoles en Madrid una "cumbre" en la que han consensuado una petición formal para reunirse con el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la Mesa de la Sequía y tomar medidas, si no ya generales porque este año ha llovido más y no es tan dramático como el año pasado, sí puntuales para las zonas que siguen pasando por una situación muy crítica y que están en su territorio. A menos de un kilómetro de distancia del despacho de Planas, consejeros y viceconsejeros de Agricultura de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunitat Valencia y hasta La Rioja se han reunido con organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias para pedir "medidas concretas" contra la sequía.

Se trata de hacer "un frente común" para que también desde el Ministerio se tomen medidas para paliar la situación de sequía que experimentan agricultores y ganaderos en zonas muy concretas en un año que no ha sido tan malo en términos de escasez de lluvia como los anteriores. La región más afectada es Murcia, pero también zonas de Albacete o del sur de la Comunitat Valenciana y Andalucía, según los datos de la AEMET. E incluso áreas de cereal de La Rioja, a pesar de que este año sus embalses están llenos de agua por encima del 90%, lo que no quita que 65 de sus 174 municipios registren pérdidas por encima del 50% y cinco de ellos por encima del 90%. "La conclusión es que tenemos un problema que no es general en este momento pero sí concreto y extendido", explica su consejera de Agricultura, Noemí Manzanos.

"Si comparamos 2024 con 2023, cuando la sequía fue muy generalizada, el Ministerio puede utilizar sus argumentos de que ha llovido más que el año pasado, pero no quita para que haya zonas concretas donde no ha llovido y siguen teniendo necesidades de las mismas soluciones que en ejercicios anteriores", ha abundado la consejera riojana. En mayo del año pasado, por ejemplo, el Gobierno central aprobó 636 millones en ayudas directas para agricultores y ganaderos y subvencionar hasta un 70% el coste de las pólizas de los seguros agrarios.

"En Murcia no hablamos de salvar cosechas, sino de salvar arbolado porque se está muriendo. En la ganadería extensiva, los ganaderos dicen que no tienen agua ni para darle de beber a los animales". Así ilustra la situación en la Región Sara Rubira, consejera de Agricultura de la Región y convocante del encuentro madrileño. El Gobierno Murciano ha cuantificado ya 289 millones en pérdidas en la agricultura y la ganadería y, como muestra de que ahora el problema está especialmente concentrado, ha aprobado una línea de ayudas de cinco millones que se han destinado a "solo dos municipios". "Nosotros ponemos de nuestra parte para paliar la situación pero es un problema de Estado", asegura Rubira.

"La sequía no entiende de fronteras", ha señalado la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, Gracia Canales, en la petición al Ministerio de que haya "medidas comunes", para el presente pero también para un futuro en el que la escasez de agua parece que ya será una constante. ."Nos hemos sumado porque no es que tengamos una afección general, pero por las consecuencias del cambio climático en los años venideros", ha explicado. "Somos una comunidad muy dependiente de las lluvias porque tenemos mucho cultivo en extensivo y mucha ganadería en extensiva", que además de líneas de apoyo, flexibilizaciones de la PAC o la financiación de seguros agrarios por parte del Gobierno castellanomanchego requiere una acción con el Ministerio.

La unión hace la fuerza

El germen del encuentro de este miércoles está en otro que tuvo lugar hace un mes convocado también por la consejera murciana con organizaciones agrarias de la Región y a cuya conclusión para pedir medidas al Ministerio también se adhirió Andalucía. Sin embargo, consideraron que no tenían fuerza suficiente y Rubira aprovechó la Conferencia Sectorial que reunió a ministro y consejeros en Navarra a principios de julio para sumar apoyos a esta iniciativa. El resultado ha sido la reunión de este miércoles en Madrid entre organizaciones agrarias y representantes de Murcia, Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y La Rioja. Han faltado las otras dos comunidades con agricultura de secano, Aragón porque su consejero acaba de tomar posesión del cargo tras la salida de Vox del gobierno, y Cataluña, que alegó que "no tienen sequía", ha explicado la consejera murciana.

El resultado del encuentro ha sido una carta a Planas que firman los cinco gobiernos autonómicos y las organizaciones a nivel nacional de COAG, UPA, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias en la que advierten de que "las previsiones climatológicas para los próximos meses no son precisamente esperanzadoras de que la situación vaya a mejorar". "Más bien, todo lo contrario", dicen en una misiva que habla de "situaciones realmente desastrosas" en cultivos de almendro, olivar o viñedo, que necesita de "aportaciones hídricas urgentes para salvar el arbolado y el ganado extensivo por la ausencia de pastos".

Consideran que la situación "requiere medidas de calado y continuas en el tiempo" para dar solución a "miles de explotaciones agrarias y ganaderas" que están "al borde del abandono de tierras".

Por ello, piden al ministro que "la convocatoria urgente de la mesa de la sequía a nivel nacional" para analizar la situación de la agricultura y la ganadería extensiva en secano extremo, elaborar un plan de actuaciones con medidas concretas y un calendario de actuaciones y una comisión de seguimiento.