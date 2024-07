El Gobierno trabaja en un "plan B" para los menores migrantes y anuncia una Conferencia de Presidentes en septiembre

Tras el rechazo por parte del PP, Junts y Vox a la modificación de la ley de extranjería para hacer obligatoria la reubicación de los menores migrantes que llegan solos a Canarias, el Gobierno aún se recupera del golpe, aunque ya estudia un "plan B" para dar una solución a estos niños y avanza que en septiembre convocará una Conferencia de Presidentes, que era una de las exigencias del PP para aprobar la proposición de ley que decayó este martes en el Congreso. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha convocado una rueda de prensa en la que ha dejado claro que la mejor solución para reubicar a estos menores es, a su juicio, la modificación legislativa vía proposición de ley, por lo que pide al PP que "reflexione" y "cambie de postura".

El ministro ha explicado que de las posibilidades que estaban sobre la mesa de negociación del Gobierno y Canarias para buscar una solución estaban el decreto ley, el proyecto de ley, la modificación del Código Civil y la proposición de ley, siendo esta última la elegida y la única que, a su juicio, responde al problema. Con ello, el Gobierno se puso a negociar con los grupos y, según el ministro, con quien hizo más "esfuerzos" y con quien más cedió fue con el PP, que le trasladó seis peticiones.

Entre ellas estaba la convocatoria inmediata de una Conferencia de Presidentes, que lleva desde marzo de 2022 sin celebrarse pese a que se establecen dos por año. De hecho, la Comunidad de Madrid ha sido la primera de las 10 comunidades del PP que interpondrán un recurso ante el Tribunal Supremo contra el presidente, Pedro Sánchez, por no convocarla. El ministro Torres ha asegurado que en la negociación con el PP él mismo le trasladó al portavoz de los populares, Miguel Tellado, que la Conferencia de Presidentes se celebraría en septiembre, a lo que, según Torres, Tellado respondió que quería que la convocatoria fuese inmediata.

"Está claro que no querían apoyar la proposición", ha asegurado Torres, que ha insistido en que el Gobierno ha aceptado la mayoría de las propuestas del PP y que, en concreto, la Conferencia se celebrará en el primer mes hábil, que es septiembre. "Que saquen otras excusas y volveremos a responderle a esas excusas", ha lanzado.

Torres ha insistido durante toda la rueda de prensa en que la mejor solución es la modificación legislativa, por lo que espera que los grupos que la rechazaron reflexionen al respecto. Sobre los mismos carga todas las culpas de que no haya en este momento una solución, aunque también ha asegurado que el Gobierno no va a dejar "abandonados a los niños y niñas". "Es verdad que es muy complicada una modificación legislativa pero el Gobierno de España es sensible, lo ha demostrado con su voto, compromiso y trabajo durante todos estos meses. Esos niños y niñas no pueden quedar abandonados", ha apuntado.

Rechaza la vía decreto ley que le pide Clavijo

Torres ha vuelto a dar portazo a la posibilidad de un decreto ley, ya que tendría que ser convalidado en 30 días y no cuentan con la seguridad de que el PP lo apoye. Es una petición que le ha exigido este mismo miércoles el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ha criticado el "empecinamiento" del PSOE para que el martes se votase la propuesta para modificar la ley de extranjería.

Además de Torres, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también ha señalado que la modificación legislativa es la solución "más solvente", si bien ha sido más clara al afirmar que el Ejecutivo trabaja ya en "un plan B" para abordar la situación.

En una entrevista en TVE, Rego ha avanzado que este miércoles se reunirá con los Ministerios de Migraciones y de Política Territorial para estudiar las distintas opciones que se plantean después de que el Congreso tumbara la propuesta para reformar la ley de extranjería. "Creemos que si hay voluntad política por parte de las fuerzas hay posibilidad de acuerdo. Hay posibilidad de retomar de nuevo la proposición de ley con carácter urgente o incluso de llevar un real decreto, pero para esto tiene que haber acuerdo y tiene que haber voluntad de las fuerzas políticas", ha apuntado la ministra.