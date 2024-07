Así fue la rockera boda de David Summers y Christine Cambeiro

David Summer, vocalista de la banda Hombres G, y Christine Cambeiro celebraron su boda este fin de semana y la revista Hola tuvo acceso al evento. La pareja se conoció en un concierto del cantante en Manhattan y tras años de encuentros transoceánicos terminaron enamorándose, comprándose una casa y organizando una gran boda.

La joven neoyorquina caminó hacia el altar del brazo de su hermano Teodoro y con la canción Que soy yo para ti de fondo. Cambeiro eligió un vestido sencillo, cortado al bies, en satén blanco, con la espalda al descubierto y tirantes que terminaba en una cola en godet y un velo de tres metros. "Nada más ver a David me empecé a poner supernerviosa. Estuve aguantando las lágrimas todo el tiempo y me temblaban las piernas", confesó Christine.

Uno de los grandes momentos de la ceremonia fue los votos de la feliz pareja. "Casarme con esta mujer, que es un tesoro absoluto que me ha caído del cielo. Os aseguro que es la última vez que me caso y estoy feliz de hacerlo contigo, Chris", confesó el cantante. A lo que la neoyorquina le respondió: "Me diste la vida. Me das todo lo que necesito. Te quiero más que a nada en este mundo. Te llevaré en tu silla de ruedas y te cambiaré los pañales."

EXCLUSIVA: La original y divertida boda de David Summers y Christine 💕 (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/bc9qeUxUD9 — Revista ¡HOLA! (@hola) July 24, 2024

El matrimonio montó en el jardín de su casa trece mesas en las que cenaron sus familiares y amigos, además del escenario para las actuaciones de la noche. Después del postre, los recién casados abrieron la pista de baile con Moonlight serenade de Glenn Miller.

Además, los Hombres G ofrecieron un miniconcierto en el que tocaron canciones como Te Quiero, Voy a pasármelo bien y Devuélveme a mi chica, con un invitado especial, el hijo del cantante, Dani Summers.

La fiesta se alargó hasta la madrugada y contó con una sesión electrónica a cargo de DJ Nano, una celebración en la que todos los presentes lo dieron todo en la pista de baile.

Cabe destacar que el enlace contó con más de 150 invitados, entre ellos se encontraban Raquel Revuelta, Jaime Martínez-Bordiú, Poty Castillo, Samantha Gilabert y Paula Echeverría.