El hijo secreto de Patrick Swayze: así es Jason Whittle, el vástago no reconocido del actor de 'Dirty Dancing'

Patrick Swayze y su mujer, la actriz y coreógrafa Lisa Niemi, fue una de las relaciones más largas y sólidas de la industria del cine. Se casaron en 1975, cuando Swayze tenía veintitrés años y Niemi diecinueve, y estuvieron juntos hasta 2009, año en que el actor falleció a causa de un cáncer de páncreas a los cincuenta y siete años. Swayze dejó escrito en sus memorias (The Time of my Life) que se sentía "aplastado por el dolor" por no haber conseguido tener un hijo con su mujer.

Y esto no deja de aportar un punto más a lo trágico de la situación, y es que, aunque técnicamente murió sin descendencia, él nunca llegó a saber que tenía un hijo. Su nombre es Jason Whittle, y no le fue nada mal en la vida, aun sin el respaldo de su padre biológico.

Whittle fue fruto de una noche fortuita, antes de que Swayze comenzara su relación con Niemi. Era 1970, el actor tenía veinte años y Bonnie Kay, la madre de Jason, tenía por entonces quince.

Kay nunca le reclamó a Swayze la paternidad y, si creemos las palabras de la viuda del actor —no hay razones para desconfiar— él nunca supo de la existencia del chico. Whittle creció, de hecho, sin saber quién era su padre.

En 2012, poco antes de fallecer, Kay le contó a su hijo "la verdad sobre su padre". Para entonces Whittle ya tenía hecha una carrera como jugador profesional de fútbol americano (formó parte de los New York Giants y de los Minnesota Vikings). Quiso comprobar si era cierto y se hizo una prueba de paternidad que confirmó que el deportista, en efecto, era hijo biológico de Swayze.

Whittle no ha reclamado su parte de la posible herencia, decidió renunciar y ha continuado siempre con un perfil bajo. Algunos rumores apuntaron en su momento a que Niemi llegó con él a un acuerdo extraoficial, pero es algo que nunca ha llegado a confirmarse de manera pública.

Ya retirado del deporte y alejado del foco mediático, Jason Whittle es propietario de una reconocida franquicia inmobiliaria en la zona del Lago Ozark, en Missouri, en cuyos perfiles es frecuente encontrar al propio Jason.