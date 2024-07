Santi Leyenda, el cocinero fallecido en el naufragio de las Malvinas: "Era un apasionado de la cocina y del mar"

"No sabemos qué ha podido ocurrir, solamente lo que vemos en la televisión y en los periódicos", afirma Fernando, tío de Santi Leyenda Amoedo, uno de los dos españoles que ha muerto en el naufragio del pesquero Argos Georgia, cerca de las islas Malvinas.

Fernando, marinero ya jubilado, explica a 20minutos que Santi era un apasionado "de la cocina y del mar" y que procede de una familia muy arraigada a la localidad pontevedresa de Baiona, con una larga tradición marinera. "Su padre, sus tíos, abuelos... todos hemos sido marineros. Santi llevaba unos años en la pesca del atún, trabajando siempre como cocinero", dice Fernando, quien recuerda que quiso cambiar de aires y por eso se enroló en esta nueva travesía por el Atlántico sur.

"Cuando tuvimos noticia del naufragio ya sabíamos que Santi estaba en ese barco, pero siempre tienes la esperanza de que no te toque a ti", dice su tío, quien asegura que la familia está "devastada" por la tragedia, a pesar de estar acostumbrados a la dura vida del mar: "Antes eran más frecuentes este tipo de tragedias en el mar porque los barcos eran peores, pero ahora, con todos los medios y los adelantos que hay, ya no te esperas que ocurra algo así, no estás tan preparado para recibir estas noticias, pero en el mar nunca sabes lo que puede pasar. Cada día que sales al mar es distinto".

Santi Leyenda tenía 40 años y deja en Baiona a una mujer y dos hijos, Marta y Daniel. La vida de su familia, como la de otras estirpes marineras con el mismo apellido natural de Baiona, fue recogida en el libro Leyendas de leyenda, del periodista Luis Alberto Rey Lama.

En las páginas de ese ensayo biográfico, el autor explica que "nada más acabar la EGB", Santi decidió "hacerse cocinero" y que a los 16 años empezó como aprendiz en el Monte Real club de Yates. En 2014 se enroló en el barco atunero Egalabur, y trabajó como cocinero en otros buques atuneros, como el Txori Toki o el Mar de Sergio. Esta era su primera expedición a bordo del Argos Georgia en el Atlántico sur.

"Su trabajo en la pesca del atún le mantenía cuatro meses embarcado y cuatro en tierra, con esa permamente vivencia intermitente con la familia", recuerda el autor en su libro.

Como su tío Fernando, su padre, que también se llama Santiago, se había jubilado recientemente tras una vida dedicada al mar. Santi también tiene un hermano pequeño, Daniel, que se alejó de la tradición marinera familiar y reside en Madrid, donde trabaja en una empresa farmaceútica

El Ayuntamiento de Baiona ha decretado un día de luto por la muerte de su vecino Santi Leyenda Amoedo. Asimismo, la plaza del Ayuntamiento acogerá un minuto de silencio para honrar su memoria, un acto al que invitan a asistir a todos los vecinos.

Al menos nueve tripulantes del pesquero Argos Georgia han muerto en el naufragio del buque cerca de las islas Malvinas, mientras que los equipos de rescate siguen buscando a cuatro desaparecidos. Además de Santi Leyenda, entre los fallecidos hay otro español, César Acevedo Durán, patrón de pesca y natural de la parroquia viguesa de Valadares.