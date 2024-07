Hailey Bieber admite que ya no es "muy cercana" a su familia: "Tengo la mía propia"

Hailey Bieber ha concedido una larga entrevista a la revista W Magazine con motivo de su primer embarazo, que es el gran protagonista de la sesión de fotos que ha acompañado a sus palabras. Sin embargo, la modelo y empresaria de 27 años ha asombrado con sus respuestas, sobre todo al anunciar que ya apenas tiene relación con su familia, los Baldwin.

“En estos momentos de mi vida no, ya no soy muy cercana a mi familia", ha declarado, refiriéndose a su padre, Stephen Baldwin, a su hermana, Alaia Baldwin, añadiendo que eso se debe a que se siente alguien "muy independiente" y, por tanto, ajena a los problemas que, por ejemplo, ha tenido recientemente su tío, Alec Baldwin, con la justicia.

"Ahora soy yo misma y he formado mi propia familia", ha continuado la fundadora de la firma de belleza Rhode Skin, "pero cuando miro hacia atrás y pienso en mi infancia y en cómo crecí, tengo unos recuerdos muy hermosos y entrañables".

Asimismo, ha aprovechado para definir aquella época de su vida como una infancia "bastante normal" a pesar de ser parte de una de las dinastías más famosas de Hollywood, especialmente en la época en la que ella nació, y siendo criada por su padre y su madre, Kennya Baldwin, en Nyack, en Nueva York, y muy cerca del resto de su familia.

Aun así, ha reconocido que había algo de consciencia de que pertenecía a una clase social más alta y que era miembro de un clan al que seguían las cámaras. "Obviamente, vengo de la familia de la que vengo, y siempre he reconocido que era diferente", ha añadido.

Además, como no podía ser de otra forma, ha hablado de su esposo, Justin Bieber, y ha aprovechado para mandar un mensaje a sus detractores. "La gente me ha hecho sentir muy mal por mi relación desde el primer día. 'Oh, ya no son lo que eran. Se odian. Se van a divorciar'. Es como si la gente no quisiera creer que somos felices", ha afirmado.

Pero Hailey ha puntualizado que ha aprendido a "compartimentar" esos comentarios y ese estigma gracias a ir a terapia. "Solía intentar actuar como si cada vez doliera menos. He intentado pensar que te acostumbras al llegar a cierto punto, que es lo que siempre se va a decir y así es el mundo. Pero me he dado cuenta de que en verdad nunca llega a doler menos", ha reconocido.

Aun así, no se arrepiente de nada en absoluto, admitiendo finalmente que, aunque "no le diría a una joven de 21 años por ahí que debería casarse", porque "de verdad depende de la experiencia de cada uno", ella ha tenido mucha suerte, confesando que el cantante canadiense ya está esperándola en Idaho, donde planean pasar los últimos meses de embarazo.