Ayuso lleva a Sánchez al Tribunal Supremo por no convocar en dos años la Conferencia de Presidentes

La Comunidad de Madrid interpone un recurso Contencioso Administrativo en el Tribunal Supremo (TS) contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al no convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos, a pesar de las reiteradas solicitudes. El Consejo de Gobierno de este miércoles ha decidido emprender la vía judicial ante la "inacción" del jefe del Ejecutivo. La presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, ya trasmitió la semana pasada la necesidad de concertar estos encuentros para tratar asuntos de especial trascendencia.

"Hoy vemos como el presidente se reúne en Barcelona con el Pere Aragonès cuando se niega a reunirse con otros presidentes o a convocar la Conferencia", ha expresado el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, al anunciar la presentación del recurso. En el escrito se señala como el presidente "vulnera reiteradamente su obligación de cumplimiento de convocar" el encuentro entre presidentes autonómicos. Desde Madrid y otras comunidades llevan meses solicitando de forma pública y por los medios oficiales que Sánchez reúna a los dirigentes para abordar temas de urgencia como la inmigración, la financiación autonómica, la falta de médicos o la política del agua.

El reglamento que regula la Conferencia de Presidentes recoge en el artículo 4 que esta deberá reunirse "al menos dos veces al año" y será convocada por el Presidente del Gobierno, por la iniciativa o a petición del Comité preparatorio o por diez dirigentes de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía. Sin embargo, apuntan desde Madrid, en los últimos dos años se debería haber reunido "al menos en cinco ocasiones".

Entre los argumentos que señala el Ejecutivo madrileño se exponen las reiteradas solicitudes formales para celebrar este encuentro a las que "no se ha dado respuesta". En total, se han enviado tres requerimientos para convocar la Conferencia de Presidentes: el primero se realizó el 24 de noviembre de 2023, al que se suscribieron doce presidentes autonómicos y las ciudades de Ceuta y Melilla; el segundo se envió el 24 de abril de 2024, donde se sumaron 14 dirigentes; y el último corresponde al efectuado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el 19 de julio de 2024.

Durante las últimas semanas, desde Madrid se ha insistido en poner una fecha para esta cita para tratar la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno central preparaba para incluir modificaciones como la obligatoriedad en la acogida de menores migrantes no acompañados en el sistema de reparto regional. Sin embargo, desde el Ejecutivo nacional han considerado que el encuentro no era necesario para tratar esta cuestión que ya se debatió en las Conferencias Sectoriales. Para la Comunidad de Madrid, la postura adoptada por Sánchez implica una dejadez de funciones y el "incumpliendo sus obligaciones legales y desatiende los requerimientos formulados".

La última reunión se produjo en marzo de 2022 en la isla de La Palma. Más de dos años después, los dirigentes autonómicos y el presidente del Gobierno no han vuelto a señalar fecha en el calendario. Otras comunidades dirigidas por el PP como Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Extremadura, Andalucía y Cantabria también han anunciado que emprenderán la vía judicial por este asunto. Ayuso ya expuso hace unas semanas que Sánchez no quiere convocar estos encuentros, en su opinión, para "no reconocer su debilidad territorial".

Por los puntos señalados, la Comunidad de Madrid "se encuentra legitimada activamente para la interposición del presente recurso". El Gobierno regional invoca el artículo 19.1. de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para presentar la solicitud ante el Tribunal Supremo.