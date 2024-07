Arantxa del Sol y su hija, Lucía Serrano, juntas en una exclusiva: "No creo en la amistad entre madre e hija"

Arantxa del Sol y su hija, Lucía Serrano, han concedido una entrevista exclusiva a la revista Hola. En ella se han sincerado y han mostrado su lado más íntimo tras una época llena de polémicas. La asturiana ha confesado que no han sido unos meses fáciles, debido a toda la controversia tras ser expulsada de Supervivientes.

"Nos llevamos muy bien, aunque tenemos nuestro carácter. Nuestra relación es de madre e hija normal, no creo en la amistad entre madre e hija", ha explicado la joven. Ante esta afirmación, la televisiva ha querido manifestar sus sentimientos: "Me gustaría que compartiera todo conmigo, pero respeto si no lo hace. Aunque si me pide mi opinión se la doy sin paños calientes. Ella sabe que estoy para lo que necesite".

"Siempre pensé que era yo la protectora, aunque nunca he protegido a mis hijos en exceso. Es importante que se equivoquen, porque desgraciadamente se aprende más de los errores. Les hemos querido dar la mejor educación y nuestros valores. Confío en Lucía, en su criterio", ha confesado la presentadora.

Arantxa del Sol y su hija, Lucía, se sinceran con ¡HOLA! tras la tormenta (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/b9ATOKQ16m — Revista ¡HOLA! (@hola) July 24, 2024

Además, Arantxa del Sol ha explicado que su hija, quien la defendió en el plató de Supervivientes, debido a toda la polémica tuvo ansiedad: "Se dio cuenta de lo vulnerable que podría estar yo. Me cuidó y protegió sobremanera. Ella sufrió una ansiedad tremenda y eso fue lo que más me dolió, lo mal que lo ha pasado y la angustia e impotencia de cómo lo han vivido en casa".

Por su parte, Serrano se ha mostrado muy orgullosa de su madre: "Ya sabía que mi madre era una luchadora, pero se ha superado a sí misma y se ha dado cuenta de su fortaleza. Estoy muy orgullosa. Yo no hubiera sido capaz de sobrellevarlo así".

Además, la hija de Finito de Córdoba ha tenido palabras para Mediaset: "La cadena ha sido muy injusta con mi madre, y eso que es donde se crio televisivamente, que empezó con 19 añitos. No han tratado igual a todos los concursantes. Ver a mi madre en condiciones extremas no ha sido fácil".

Pese a todo este revuelo, madre e hija han aprovechado para dedicarse unas bonitas palabras. "Destaco su sentido de la justicia, generosidad y sensibilidad. Siempre está dispuesta a ayudar a los demás, siempre ha estado involucrada en temas sociales", ha revelado la actriz.

"Admiro su forma de protegernos y de cuidarnos. Desde el concurso siguió dando todo por los suyos, protegiéndonos", ha revelado. La joven también ha dedicado unas emotivas palabras a su padre: "Siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Es un hombre puro".

Por último, Arantxa del Sol ha querido zanjar los rumores sobre una posible crisis con su marido: "El tiempo nos ha hecho más cómplices. Nos respetamos, compartimos los mismos valores, nos reímos mucho y admiro la gran persona que es. Nada es fácil y tenemos nuestros desencuentros, por supuesto, pero lo mejor son las reconciliaciones".