La confesión de Jorge Javier Vázquez: "Patricia Gaztañaga me ha dado su bendición"

Jorge Javier Vázquez no para. A su éxito como presentador de Supervivientes y Supervivientes All Stars, ahora el catalán se embarca en un nuevo proyecto, El diario de Jorge, que llega a Telecinco el próximo 29 de julio.

Será un programa al más puro estilo talk show y con aires que pueden recordar al mítico El diario de Patricia, cuya presentadora, Patricia Gaztañaga, ya ha pasado a la historia de nuestra televisión.

También espera hacerlo Jorge, que se confiesa "nervioso" ante el inminente estreno. Además, precisamente ha citado a la icónica expresentadora de Antena 3, de la que, revela, es gran amigo.

Hablo con Patricia Gaztañaga para ponerle al tanto. El día que estrenó El diario de Patricia en Antena 3 debutaba yo como presentador en Rumore Rumore junto a Francine Gálvez. Primero íbamos nosotros y luego ella. Fue un verano inolvidable. Acabó el verano, Rumore Rumore desapareció y Patricia seguiría al frente de su diario ocho años más", relata el catalán en su blog de Lecturas.

"En la rueda de prensa que hicimos en Mediaset para presentar el programa me preguntaron mucho por Patricia. Les cuento que tenemos mucha relación, que vino a verme al teatro cuando estuve en Bilbao, que almorcé con ella y su marido, que conozco a sus hijas. Y también les confieso a mis compañeros que me dice cosas tan bonitas que me da vergüenza reproducirlas", cuenta.

"Cuando se lo cuento a Patricia se ríe y me dice que no sea tonto y que cuente sin ningún reparo que para ella soy el mejor candidato para hacer este programa. Que tengo su bendición. ¡Ea! Pues aquí queda eso. Quedamos en seguir hablando, por supuesto, y en vernos un día en Bilbao", revela.