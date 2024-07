Víctor Sandoval y Marta Riesco se presentarán al Benidorm Fest con una canción de Nacho Canut: "Vamos a ganar"

Nueva sorpresa en el universo Ni que fuéramos Shhh. Víctor Sandoval y Marta Riesco pretenden ir a Eurovisión y, para ello, se presentarán al próximo Benidorm Fest de TVE.

Así lo ha anunciado Óscar Cornejo este martes durante un encuentro con la prensa con motivo del cierre de la temporada. "Nos vamos a presentar al Benidorm Fest", ha anunciado.

"Víctor Sandoval ha compuesto, junto a Nacho Canut, una canción que se llama Al borde del abismo y que va a interpretar junto a Marta Riesco", ha detallado el productor, entre aplausos de los asistentes. "Vamos a ganar", ha rematado el colaborador de Ni que fuéramos Shhh.

De momento, poco más se sabe de este nuevo proyecto de un programa que ya ha confirmado que volverá a la televisión, a través de TEN, el próximo 2 de septiembre.

María Patiño ha adelantado que habrá nuevos colaboradores que se sumarán al elenco ya conocido por los espectadores. A pesar de la inquietud generada por Kiko Hernández, quien ha preguntado si habría despidos, la comunicadora ha tranquilizado a todos: "Que yo sepa, no".

Además, la próxima temporada traerá mejoras significativas en el plató. Según la presentadora, el espacio será más amplio y se realizarán actualizaciones técnicas importantes.

De izda a decha, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, David Valldeperas, Belén Esteban, Kiko Matamoros y María Patiño, de 'Ni que fuéramos Sálvame'.Los colaboradores y el director de 'Ni que fuéramos'.CANAL QUICKIE

Ni que fuéramos ha confirmado su renovación para una segunda temporada, que comenzará el próximo 2 de septiembre. Esta noticia fue revelada la semana pasada, junto con el anuncio de un receso vacacional en agosto.

Sin embargo, este lunes, la presentadora María Patiño ha ofrecido más detalles sobre los cambios que se avecinan en la nueva etapa del programa.

Durante la emisión y aprovechando la visita de Jordi González, la televisiva ha compartido emocionada la reforma del formato: "Hemos renovado y volvemos el día 2 de septiembre".

En su intervención, Patiño ha adelantado que habrá nuevos colaboradores que se sumarán al elenco ya conocido por los espectadores. A pesar de la inquietud generada por Kiko Hernández, quien ha preguntado si habría despidos, la comunicadora ha tranquilizado a todos: "Que yo sepa, no".

Además, la próxima temporada traerá mejoras significativas en el plató. Según la presentadora, el espacio será más amplio y se realizarán actualizaciones técnicas importantes.

María Patiño y Belén Esteban en 'Ni que fuéramos'.

Belén Esteban se rompe tras protagonizar una bronca con María Patiño: "Voy a intentar que no se me caiga una lágrima"

"El plató va a ser más grande. Van a mejorar todo el tema técnico. Me dijo Juan, el técnico, que van a venir aquí en agosto porque van a mejorar las luces, el sonido...", ha asegurado. No obstante, aún no se ha confirmado si habrá público en las grabaciones, una cuestión que la periodista no ha precisado.