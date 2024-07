Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela: "Maduro le quitó todo a los venezolanos, hasta el miedo"

A Venezuela se le presenta el 28 de julio, por primera vez en mucho tiempo, su oportunidad más clara de salir de Nicolás Maduro. Lo dicen distintas encuestas, que otorgan a Edmundo González, líder de la coalición Plataforma Unitaria Democrática, una ventaja de entre 20 y 30 puntos sobre el dirigente del Partido Socialista Unido (PSUV) en las elecciones presidenciales del domingo. "Tiene todas las opciones de ganar. No solo por lo que se ve en los números. La parte espiritual, de corazón y entrega que se siente en el pueblo hacen ver que hay algo distinto a todas las elecciones [anteriores]. Hay una pérdida de miedo y un hambre de futuro que hacen ver que él ganará", reconoce a 20minutos Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Borges fundó hace 24 años el partido Primero Justicia, en el que también milita el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski. Fue presidente del parlamento venezolano en 2017 y se desempeñó como diputado del mismo en distintos períodos. También formó parte del Gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Al igual que otros dirigentes de la oposición, Borges ha sido agredido físicamente en varias ocasiones y acusado de golpes de Estado, intentos de magnicidio y conspiraciones por el régimen chavista.

Debido a esta persecución se ha exiliado en República Dominicana, en Colombia y desde 2021 en España. Actualmente es vicepresidente de Estrategia, Comunicación y Relaciones Internacionales de Primero Justicia y también trabaja como profesor en la Universidad de Valencia. Se exilió en España junto a sus cuatrillizos y su mayor ilusión es volver a Venezuela para que ellos puedan ser venezolanos.

Las elecciones se celebrarán en menos de una semana y solo podrán votar unos 70.000 venezolanos en el exterior de tres millones y medio de votantes potenciales, ¿a qué se debe esto?Para la dictadura es un tema existencial impedir el voto en el exterior. El sistema está diseñado para que la gente no pueda votar. En todos los países simplemente por vivir afuera, se te abre el derecho como nacional de ese país a votar en cualquier parte del mundo, pero en el caso de Venezuela tienes que mostrar la legalidad de tu condición en el país donde estás para después acceder al voto en Venezuela, lo cual es absurdo porque el estatus legal no tiene que ver con el derecho político a votar.



¿Qué opciones tiene Edmundo González de ganar la presidencia?Todas. Él tiene claro que su misión es construir una transición civilizada y pacífica hacia la democracia. No hay forma de tener dudas sobre el triunfo electoral del domingo. Tanto Edmundo como María Corina Machado actúan con la visión de quien tiene la seguridad de ganar y eso es importante porque no se trata de una elección con números cerrados. Aquí el gran héroe, además de Edmundo y María Corina, es el pueblo venezolano porque a medida que ponen más obstáculos el número de personas que quieren votar aumenta.



¿Cree que Maduro aceptaría la victoria de la oposición?Él es una persona que psicológicamente debe estar muy ciega. La historia nos enseña que el poder ciega y que las dictaduras se desmantelan o implosionan porque terminan cometiendo errores básicos. Esa es la situación de Maduro. Se cree todopoderoso y lo que hoy parecía una dictadura feroz puede llegar a derrumbarse en segundos. Pasó con el muro de Berlín y con Pinochet. Aunque hoy él sienta que se impondrá por las malas creo que la realidad lo va a arrollar literalmente y no va a poder hacer otra cosa que aceptarlo.

¿Simplemente lo aceptaría y saldría a decir "sí, hemos perdido"?No va a ser simple. Será un parto doloroso y probablemente con fórceps, pero será un nacimiento que al final se logrará. Tanto dentro como fuera de Venezuela hay un convencimiento de que las condiciones están dadas para el cambio. Él es el único que no lo ve. La soledad y tristeza de sus actos, la manera como lo trata la gente, la agresividad de sus amenazas diciendo que va a haber un baño de sangre, todo eso demuestra que es un Maduro derrotado. Él ya sufrió la derrota política y moral.

Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Sergio García

¿Cómo garantizará la oposición que los resultados que se emitan el domingo sean los correctos?La única manera que tenemos de parar y mostrar cualquier intento de fraude depende exclusivamente de nuestra organización y capacidad de estar presente en todas las mesas y centros electorales del país. Se necesita un 'ejército' de casi de 100.000 personas organizadas en toda Venezuela durante todo el día para obtener ese trofeo que es el acta electoral de cada mesa. Eso nos permitirá sumar y verificar resultados.

Y el hecho de que el régimen haya retirado la invitación a la UE para observar el proceso ha sido un obstáculo para lograr ese objetivo...Ha sido muy negativo. La UE es la observación electoral más completa del mundo y ya tenía dos informes muy fuertes sobre el sistema electoral venezolano. Los desinvitaron para desmotivar a la gente y para tener mayor impunidad el domingo, pero lo bueno es que las personas están dispuestas a organizarse para ser observadoras del proceso. Maduro ha logrado quitarle todo a los venezolanos, hasta el miedo. En los últimos meses han encarcelado a más de 70 personas [que han ayudado a Edmundo y a María Corina] y la gente lejos de paralizarse sigue adelante.



Se habla de que estas elecciones son diferentes, pero la realidad es que el candidato de la oposición es el que el régimen permitió inscribirse y no la que ganó las primarias. ¿Por qué la oposición está tan segura que esta vez Venezuela se librará del chavismo?Porque las dictaduras se terminan descalabrando por errores de cálculo. El primer error de Maduro fue pensar que las primarias iban a ser un fracaso y terminaron votando tres millones de personas por María Corina Machado. Su segundo error fue pensar que debido a su inhabilitación María Corina llamaría a la abstención, pero ella buscó a Edmundo, que es una persona independiente sin pasado político. Además, se ha logrado algo impresionante: el traspaso sin ningún tipo de merma del liderazgo y los votos de María Corina hacia Edmundo, una persona no pública.

En caso de que ganara Edmundo González tomará posesión de su cargo el 10 de enero, lo que implica que chavismo y oposición convivirán varios meses. ¿Cómo será la transición?Mucha gente tiene miedo en ese punto, pero yo no porque a diferencia de otros dictadores Maduro es profundamente impopular. Mi convicción es que todo ese aparataje se va a derretir y él no tiene la fuerza ni el liderazgo de perder y seguir controlando a los fiscales, jueces, diputados y militares. Va a perder absolutamente todo y yo siento que la capacidad de boicot en esos meses va a ser mínima.



Maduro tiene orden de captura en EE UU y a su régimen le investiga la Corte Penal Internacional por cometer crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo se actuaría contra él en caso de que perdiera las elecciones?Creo que hay rayas rojas que son infranqueables. La violación de derechos humanos, el asesinato de líderes como Fernando Albán o el capitán Arévalo, los jerarcas involucrados en crimen organizado, el narcotráfico o la corrupción son líneas rojas para mí. Una persona que ha robado, como tantos del régimen, ¿por qué va a merecer perdón? Construir la cuadratura del círculo entre justicia, reconciliación y no impunidad es muy complejo, pero hay que hacer un esfuerzo por quitar el odio que se ha ido sembrando en el corazón de los venezolanos.



Para que la oposición pueda gobernar quizás se tendría que llegar a un acuerdo con el régimen. ¿Cree que algunos miembros del Ejecutivo actual podrían pasar a formar parte de un hipotético Gobierno de Edmundo González?Eso no lo puedo responder yo. Mi opinión es que cualquier cosa que se haga que garantice esa transición y que no cruce las líneas rojas que mencioné me parece pensable. Pero lo ideal es que esa transición sea independiente y que esté lejos de cuotas políticas o de poder.

¿Se negociaría la inmunidad de algunos miembros del Gobierno de Maduro a cambio de que este entregara el poder?Maduro y su círculo han tenido la oportunidad de negociar soluciones pacíficas. Me consta que aliados extranjeros les han ofrecido todas las garantías para que puedan ir a otro país, para que se respete a él y a sus familiares, para que puedan tener la capacidad de vivir afuera y siempre se han negado. Paralelamente se han abierto procesos en la Corte Penal Internacional y si una persona que violó los derechos humanos sale del cargo, no significa que el proceso haya acabado. Ellos se han arrinconado en algo que los terminará perjudicando y tendrán que rendir cuentas.



Julio Borges, durante la entrevista con '20minutos'. Sergio García

¿Cuáles serían las primeras medidas que tomaría Edmundo González si ganara la presidencia?Hay algo super básico y crucial que es controlar el territorio. Hay espacios importantes del territorio venezolano donde no hay Estado, donde hay grupos armados, guerrilla colombiana, grupos dedicados al narcotráfico, a la minería ilegal o al tráfico de personas. Ese control permitirá tomar diferentes medidas relacionadas con políticas de emergencia, de apertura o reconciliación.

¿Cómo cambiarían las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea si ganara Edmundo González?Una de las ventajas que tiene Edmundo es que viene de toda una cultura diplomática internacional. Lo conozco muy bien en esa área y estoy seguro de que va a hacer la apertura de Venezuela tanto a Europa como a Estados Unidos y al resto de Latinoamérica. La reconstrucción del país necesitará mucha ayuda internacional en términos de inversiones, de creación de infraestructura, etc.

También cambiará su posicionamiento con respecto a las guerras de Rusia y Ucrania e Israel y Palestina...Claramente Venezuela no sería un satélite, como lo es ahora, de apoyo automático y ciego de todo lo que se hace a nivel de Irán, Rusia y China. Eso también es un cambio de enrome consecuencia para la región. Para Brasil, Colombia, México, para el Caribe. Será un contrapeso importante. Al final el cambio en Venezuela va a ser nuestra caída del muro de Berlín.

La UE levantó en mayo algunas sanciones a funcionarios chavistas para favorecer el proceso electoral. ¿Fue una decisión acertada?A mí no me gustó. La gente lo vio como una muestra de buena fe, pero gracias a esa decisión el régimen le prohibió a la UE ir a observar el proceso. Tuvieron ese gesto de quitarle a los árbitros electorales las sanciones y su respuesta fue insultar a Europa. ¿Será bueno, será malo? Está por discutirse, pero lo que sí hizo fue mostrar su cara diabólica.

¿Son suficientes las sanciones que la UE impone a los chavistas?Creo que también deberían sancionar a sus familias. ¿Cuántas personas del régimen están en España viviendo la vida loca gastando el dinero que se han robado de Venezuela? Aquí viven con total impunidad hijos de militares y políticos maduristas. Eso debería ser muy estricto porque no es solo un tema político, sino también ético. Al final lo que hay es un aprovechamiento de un dinero manchado de sangre que termina aquí en las discotecas, en los bares y en los pisos multimillonarios de Madrid.

En 2018 usted encabezó el diálogo entre la oposición y el Gobierno en República Dominicana y afirmó haber sido amenazado por Jorge y Delcy Rodríguez, y por el expresidente Zapatero. ¿Qué sucedió?Esa fue nuestra primera negociación internacional con la dictadura. Con ella se logró el reconocimiento del Parlamento y que le quitaran el reconocimiento a Maduro. Contó con la presencia de cancilleres de varios países y Zapatero era el mediador. El proceso comenzó con fuerza, pero a medida que avanzaba los países se dieron cuenta de que era una burla y se fueron. Al final quedamos Jorge, Delcy, Zapatero y nosotros. Nos presionaron para firmar un acuerdo que dejaba partidos políticos ilegalizados, candidatos inhabilitados y que reducía todas las condiciones electorales y de derechos humanos. Yo me negué a firmar.

Julio Borges, fundador del partido Primero Justicia. Sergio García

¿Qué hizo el expresidente Zapatero?En vez de ser parte de la solución, fue parte del problema, porque en lugar de decir: "Esto es inaceptable y por lo tanto aquí no puede haber avance", todo lo que se hacía era esperar a que nosotros tuviéramos el pasivo de cargar con un acuerdo que le quitaba derechos políticos a los venezolanos. Y eso es absolutamente inaceptable.



¿Se posicionó claramente a favor de Maduro?No solamente en ese encuentro. Nadie puede decir que es un tercero de buena fe o un independiente. Es simplemente alguien que está bajo el paraguas de una dictadura de izquierda y él debería entender que las dictaduras merecen el repudio y el rechazo completo. Y no que las dictaduras buenas son de izquierda y que las malas son de derechas. Creo que eso él no lo entiende o no lo quiere entender.



Nadie puede decir que Zapatero es un tercero de buena fe o un independiente: está bajo el paraguas de una dictadura de izquierda

Recientemente Zapatero publicó un libro en el que hace un balance positivo de su tarea como mediador y llegó a decir que logró evitar una guerra civil en 2017. El papel de mediador no es porque no está en el medio. Yo diría que era un gestor del régimen de Maduro, una persona que contratas para que haga trámites, y lo sigue siendo. Él logró la libertad de algunos presos y me alegro por ellos, pero no es un papel del cual sentirse orgulloso porque al final se está protegiendo y limpiando una dictadura.

Juan Carlos Monedero viajó a Venezuela recientemente y dijo que era un "ejemplo" para Europa y que miraba con "sana envidia" la economía de Venezuela. ¿Qué piensa cuando oye estas palabras?Me resulta indignante. No pierdo la capacidad de asombro y me entristece porque llego a constatar que lo que mueve a muchos personajes de la izquierda termina siendo el dinero. Quienes en teoría deberían ser más desprendidos de lo material terminan siendo los peores capitalistas y los materialistas más consagrados.

El juez que investigaba el Delcygate descartó recientemente reabrir el caso. ¿Qué dice esto del sistema de Justicia español?Desconozco los detalles legales, pero creo que hasta para la propia Europa es algo que no debería quedar simplemente en el olvido porque el precedente es terrible, que una decisión de todos los países europeos por una agenda muy oscura haya sido violentado y que eso no tenga ninguna consecuencia final.



El presidente Sánchez reconoció a Guaidó como presidente encargado, pero esa postura se aligeró y ahora parece que reconoce nuevamente a Maduro. Además hay nuevos contratos para importar gas. ¿Le decepciona esa postura del Gobierno español?

Lo peor de todo son esos dos ingredientes. El primero es ideológico y es simplemente la solidaridad automática porque Maduro dice ser de izquierda. El hecho de que eso sea aceptado y sea de alguna manera avalado por gobiernos de izquierda, lo que habla es precisamente de una decadencia doctrinal y ética tremenda. En el caso de Maduro eso es muy claro y también ha pasado con Cuba. La izquierda española ve a Cuba con romanticismo, cuando la realidad es que su régimen ha encarcelado, torturado y empobrecido a los cubanos.

¿Cuál es el segundo ingrediente?Lo segundo es que al final se terminan imponiendo las matemáticas. Los derechos humanos, que son la vanguardia en teoría del progresismo, pasan a tercer plano y lo importante son los negocios, el dinero y los intereses. Es una contradicción totalmente evidente.

¿Alguna vez ha considerado alguna vía distinta a la electoral para salir del chavismo?El gran anhelo es lograr que un sistema no democrático pueda ser vencido democráticamente. Maduro se cierra a eso y en esa medida es él el que está abriendo las puertas a formas no democráticas. ¿Cuáles son esas formas? Que lo tumben los militares, el pueblo organizado, que la gente se rebele. Entonces, al final no es que uno busque una vía distinta la democracia, sino que Maduro es el que termina escogiendo la violencia en la medida en que él le cierra la puerta a la gente para votar. No es lo que uno quisiera, es él el que la abre.