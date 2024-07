Anna Ferrer Padilla se llevó un gran susto este lunes al descubrirse lo que ella creía que era un lunar maligno en la raíz del cabello. Sin embargo, al día siguiente se quedó más tranquila al ver que no lo tenía, porque no era un lunar, sino una garrapata, por lo que también sintió algo de aversión.

Así lo contó la hija de Paz Padilla este martes en sus stories de Instagram, donde contó que no había dormido casi nada y se había despertado a las 6 horas preocupada por la marca que se encontró el día anterior en la frente.

La influencer, que se encuentra en Formentera de vacaciones junto a su novio, Mario, reveló que, al notarse "algo en la cabeza", se fue al baño a mirarse y entonces se descubrió este supuesto lunar negro que la asustó.

"No se lo quise contar a nadie porque estaba muy rayada", aseguró, pues es un poco hipocondríaca. Por ello, después estuvo buscando en Google "lunar negro en la cabeza" para ver qué podía ser y varios resultados la alteraban de que se lo revisara. "No era fijo, se podía tocar, como una ampolla", explicó.

No obstante, al día siguiente, poco antes de grabar los stories, se despertó y vio que no lo tenía. "Empiezo a sacar los cojines para ver si era una costra y se me ha caído... ¿Y sabéis que era? Una puta garrapata", exclamó.

"He tenido una garrapata en la frente todo el día", destacó, completamente asqueada. "¡Levanto la almohada y me encuentro ahí la garrapata!", añadió y mostró que estaba viva aún. "Desde luego, me he alegrado, pero qué asco, ¿no?".