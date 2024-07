Ruslana, de 'OT 2023', estalla en redes: "No somos personajes ficticios, merecemos un mínimo de privacidad"

No ha dado detalles sobre lo sucedido ni ha señalado a nadie en concreto, pero todo apunta a que Ruslana ha vivido un episodio incómodo para ella, y también para su amiga, que parece estar relacionado con alguien que se ha saltado su privacidad.

Así lo ha dejado claro la tercera finalista de OT 2023 en redes sociales, donde ha estallado este martes. "No me quiero callar sobre la situación, no tenéis vergüenza ninguna", ha comenzado criticando en X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

"Es algo que nos toca vivir a muchos todos los días: invadís nuestra privacidad y muchas veces es también con intención de odio o maldad", ha destacado la artista, que este mismo mes lanzó su segundo tema, Lokademás.

"No está bien y ninguno de nosotros se merece esto, ninguno...", ha defendido Ruslana. "Lo digo tanto por una de mis amigas más cercanas como por mí, que llevo un rato también tragándome tonterías sin sentido".

"Al final se hace bola ver cómo hacen el mal, que termina rebotando en gente a la que quieres. No somos personajes ficticios, merecemos un mínimo de privacidad", ha concluido.

Sus fans no han tardado en apoyarla y defenderla, y eso se comprueba en los más de 1,5 millones de interacciones de los dos tuits y los casi 30.000 likes que recibió, así como centenares de respuestas exigiendo respeto para ella. Sin embargo, la cantante ha preferido cambiar de tema después y no revelar con quién tuvo el problema, si fue con algún o alguna fan que se pasó o con algún hater en redes o en persona.