El PP se nutre de la riña entre los socios del Gobierno un año después de las generales: "Esta legislatura era un error"

Un año después de la noche del desengaño electoral del PP, el Gobierno afrontaba su gran fiasco en el último pleno del curso político. Mientras el PSOE flirteaba con ERC en plena negociación de la investidura de Salvador Illa para el Parlament de Cataluña, Junts tumbaba la senda de déficit, la base para unos futuros Presupuestos Generales del Estado, y retiraba el apoyo al PSOE para su reforma de la ley de extranjería pese a la crisis migratoria que azuza a Canarias. El PP, por su parte, se nutría de la crisis entre socios del Gobierno en el primer aniversario de las elecciones generales del pasado 23 de julio: "Esta legislatura era un error", advertían. Y esa debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez será lo que exponga este miércoles Alberto Núñez Feijóo ante sus diputados y senadores.

El multipleno de este martes arrancó a las 10.00 horas con la vista puesta en el PP y culminó pasadas las 21.00 horas con el foco en Junts. El PSOE acudía al Congreso con varias iniciativas y falta de apoyos para ella a la que culpaba a la oposición. Estos en cambio ya advertían de que el problema era de los socialistas, que aspiraban a acudir a ellos cuando sus socios le habían abandonado.

Esto fue cuando aun la reubicación de menores inmigrantes copaba el debate del multipleno. Entonces los populares ya se cubrían las espaldas y replicaban incluso al que creían que podría ser el relato que usaría el PSOE para justificar la falta de apoyos al inicio de la tramitación para la modificación de su ley. Según estas fuentes del PP, el PSOE buscaría incidir en la división del Gobierno de Canarias, donde cogobiernan PP y CC dado que estos últimos apoyaron la investidura fallida de Feijóo a cambio de su compromiso de apoyar la reforma de la ley de extranjería. Pero varios diputados populares advertían de que esta sería una estrategia abocada al fracaso, ya que, en su opinión, la cogobernanza no está en peligro.

Sin embargo, todo ello quedó relegado a un segundo plano al final de la jornada, cuando Junts anunció que tampoco apoyaría la senda de déficit, en vísperas de que el presidente se cite con el presidente catalán en funciones, Pere Aragonès, en plenas negociaciones para una posible investidura de Illa. "Pensábamos que Sánchez iba mañana a conseguir el apoyo de ERC para Salvador Illa y resulta que va en busca de mimitos de Aragonés para sí mismo tras el que puede ser el peor día de su mandato a nivel parlamentario", valoraban desde Génova, donde también subrayaban que todo esto se producía en el aniversario de las elecciones "que ganó el PP". "Es evidente que Sánchez consiguió los votos para que otro no gobernara, pero no tiene los votos para gobernar él".

La secretaria general popular, Cuca Gamarra, también remarcó los resultados electorales pese a que se demostraran insuficientes para Feijóo. "El 23 de julio de 2023 Sánchez no tuvo el apoyo de las urnas y ahora queda constatado que hoy no tiene el apoyo parlamentario para poder gobernar. Esta legislatura era un error y apenas un año después queda constatado que no tenemos un Gobierno, sino alguien que sobrevive en la Moncloa sin capacidad de gobernar". Según la número dos del PP, el PSOE solo ha sido capaz de sacar adelante la amnistía y todas las iniciativas que supusieran una exigencia por parte de sus socios independentistas: "Tuvieron una mayoría para una investidura que le permitiera a sus socios tener el mayor gobierno débil posible de la democracia", dijo, por lo que instó a Sánchez a "reflexionar" y tomar medidas para "garantizar la gobernabilidad".

El pasado 23J, @NunezFeijoo ganó las elecciones generales y Sánchez las perdió.



Un año después, se certifica que este Gobierno siempre fue una insuficiente suma de minorías.



Sánchez acumula derrotas y encadena ridículos y, pese a todo, no hay cacicada, trampa o cesión capaz de… — Miguel Tellado (@Mtelladof) July 23, 2024

Al fracaso del Gobierno en estas dos iniciativas, también sacaban pecho de haber logrado el nombramiento de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que corresponden al Congreso, tal y como habían acordado previamente con los socialistas. "La propuesta de mejora de la Justicia de Feijóo se impone en la Cámara, obligando al Gobierno a decir sí donde antes decía no". Con todo, los populares se marchaban satisfechos del último pleno del curso político al que, en todo caso, pondrán el broche final retratando "la falta de legitimidad" de Sánchez por la investigación judicial de su mujer por presunta corrupción y tráfico de influencias.