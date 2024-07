Gonzalo Miró cuenta cómo Amaia Montero vivió los momentos previos a su reaparición: "Le preocupaba que quedara bien"

La aparición de Amaia Montero en el concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu ha sido, sin duda, una de las noticias más relevantes en el panorama musical en los últimos tiempos. Tras dos años alejada de la industria y centrada en su salud mental, todos sus fans quisieron brindarle todo su cariño en redes sociales.

Aunque no solo personas anónimas, desde La Oreja de Van Gogh a Álex Ubago, todos han querido aplaudir el regreso de la cantante. Por eso, no es de extrañar que Gonzalo Miró, su ex y gran amigo, haya querido mandarle un bonito mensaje de apoyo.

"Fue muy bonito, por el momento y por lo excepcional del momento", ha explicado el colaborador en Espejo Público y ha recordado cómo vivió él el momento en el que apareció la cantante delante de todos los asistentes al evento. Como así ha revelado, algunas de sus amistades más íntimas ya sabían lo que pasaría.

"Había gente de su entorno más cercano que era consciente de esta aparición, pero era un grupito muy reducido", ha confesado, dando a entender que él también formaba parte de este selecto círculo. "Le preocupaba que la actuación quedara bien, como así ha sido, o sea que chapó. ¿Cómo vas a estar tras una situación que te ha llevado a estar fuera de los focos dos años?", ha continuado.

Pero si algo ha querido destacar es que ella estaba más que preparada para el destacado momento: "No le costó mucho tomar la decisión. Ha tenido oportunidades de hacerlo antes, pero ha considerado oportuno que fuera este el momento. Estas cosas hay que hacerlas cuando uno se siente preparado, según lo sintió ella. Habrá que respetar los tiempos de cada uno".