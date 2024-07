Este martes 23 de julio se cumplieron dos décadas desde la trágica muerte de Carmina Ordóñez. El programa Así es la vida rindió homenaje a la modelo durante su emisión, compartiendo una conmovedora carta escrita por su íntima amiga, Charo Vega, y publicada en Vanitatis.

En la misiva, Vega expresó su deseo de haber envejecido junto a Carmina y recordó conversaciones con Lolita Flores sobre cómo sería su vida si aún estuviera con ellas: "Cómo me hubiera gustado envejecer contigo... Lolita y yo lo hablamos muchas veces: '¿Cómo sería Carmen? ¿Seguiría siendo igual de roneanta?", escribió.

Vega también manifestó su dolor y confusión por la repentina partida de Carmina: "Aún no sé por qué te fuiste, ni con quien, eso lleva martirizándome todos estos años. ¡En qué mala hora me fui a Marbella! Te dejé sola ante el peligro, eso me hace sentir fatal".

Vega también se refirió a los hijos de Carmina, Fran y Cayetano Rivera, y Julián Contreras Jr., destacando su fortaleza y el legado de lucha que han heredado de su madre. "Tus hijos son unos luchadores, como tú, y tienes unos nietos que, aunque no los conozco, sé que son maravillosos", añadió.

La epístola concluye con una reflexión sobre el dolor causado a Carmina por diversas circunstancias y un mensaje de amor eterno: "Te hicieron mucho daño, yo lo sé. Bueno, amiga, dale muchos besos a todos los que están por ahí contigo. No te preocupes por las de aquí, estamos bien, pero estaríamos mucho mejor si no te hubieras ido. Aunque no te lo creas, nos hacía mucho bien estar contigo. Te quiero con toda mi alma".

Por otro lado, Makoke reveló que la socialité había dicho en varias ocasiones que no llegaría a los 50 años. "Nosotros le decíamos que '¡Anda ya!'", comentó la colaboradora. Lamentablemente, Carmina falleció a los 49 años, cumpliendo así su propia profecía.