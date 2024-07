La explicación de Cristina Pedroche a su último bajón postparto: "Me metí en la dualidad de la maternidad y me sentí fatal"

Cristina Pedroche sigue ofreciendo a sus seguidores actualizaciones sobre su maternidad. Después de que este lunes preocupara a la gente diciendo que se sentía mal, ahora ha subido unas historias a Instagram explicando que "ya se siente mejor".

La presentadora también ha sorprendido a sus seguidores andando descalza por la calle, ella ha explicado que lo hace porque hay que seguir con las "rutinas saludables", algo que ha llamado la atención.

Además, Cristina Pedroche también ha contado que había salido con el carrito de su hija porque en estos días andaba todo el tiempo llevándola en brazos y empezó a notar su suelo pélvico "un poco peor".

"Tuve una recuperación física a las tres semanas que parecía que todo estaba perfecto, pero el no dormir pasa factura. Ya no sé lo que es dormir 8 horas, la niña se despierta cada hora y media, dos horas", ha comentado.

También el motivo por el que lo pase mal es que, desde hace dos semanas, su hija Laia no tiene chupete: "Notaba que ya le daba igual. Tardé en dárselo porque no le gustaba el coche, lloraba tanto que le empecé a dar el chupete. Pero llevaba unos días que notaba que, si yo no se lo daba, ella no lo usaba".

"Llevamos así dos semanas y ya no tiene chupete. Un drama que a futuro me he ahorrado, que ya tengo muchos", ha relatado volviendo a casa, descalza y con el carro vacío, a raíz de que la menor volviese con sus abuelos en coche.

Aunque el lunes reveló el motivo por el que se encontraba mal, ahora la vallecana ha explicado que está un poquito mejor y que todo se desató al ver vídeos del concierto de Karol G.

"Me apetecía ir al concierto y me sentía fatal por querer ir. Solo con imaginarme allí, que no tenía ni entradas, me sentía mal porque no habría podido ir y dejar a mi hija tanto rato con mis padres. Me metí en la dualidad de la maternidad y me sentí fatal", ha contado, ya más tranquila.