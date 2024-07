David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja, envía una advertencia a la mujer que dice ser su amante: "La voy a denunciar"

Este martes, Mari Ángeles, presunta amante del novio de Anabel Pantoja , ha acudido a Ni que fuéramos para aportar más detalles sobre su supuesta relación con David Rodríguez.

Inicialmente, María Patiño conversó con Mari Ángeles fuera de plató, mientras que, en paralelo, Belén Esteban recibía un mensaje del propio Rodríguez, que se encuentra en República Dominicana de vacaciones con la creadora de contenido. "Me acaba de escribir David, y no tenía mi teléfono", afirmó la colaboradora al iniciar su intervención.

Ante la curiosidad de sus compañeros sobre el contenido del mensaje, Esteban procedió a leerlo en voz alta: "Buenas, Belén, soy David, de Anabel. Me he puesto en contacto con mi abogado para denunciar todas esas mentiras".

La tertuliana continuó explicando que David solicitaba "un segundo para hablar el director del programa. Es solo para informar que esa chica va a ser denunciada y el asunto va a ser judicializado".

Esta respuesta ha sido objeto de debate inmediato en el programa. Kiko Hernández señaló: "Pero no lo desmiente. En el programa Fiesta también mandó un burofax desmintiendo lo de la otra persona y fue verdad".

Mientras tanto, la 'Princesa del pueblo', con la mirada fija en su teléfono, añadió: "Me está diciendo ahora que es mentira. Dice que 'todo lo que cuenta esta chica es mentira".

La reacción de Mari Ángeles

A la llegada al establecimiento del formato, Mari Ángeles, acompañada por su madre, se negó a entrar al plató y se quedó en la azotea. Patiño fue en su busca y la animó a ingresar: "Ya está bien que te hagan sentir culpable. Ya estamos en otra época de la vida. Que nadie te amedrante".

La progenitora de Mari Ángeles mostró su respaldo incondicional: "Yo apoyo a mi hija, desde el primer momento. Yo conocía a David por ella, no sabía que tenía una relación", y consoló a su descendiente, que tenía lágrimas en los ojos: "Mantente fuerte. Has venido aquí para eso. Tú no le has querido hacer daño a nadie".

Mari Ángeles, visiblemente afectada, expresó: "Me arrepiento por haber abierto la boca". Por su parte, Patiño le respondió: "Hemos venido hasta aquí. Tu madre te apoya. Ahora hay que tirar para adelante". Belén Esteban también acudió a la terraza para convencerla de entrar al espacio y, tras unos minutos, accedió finalmente a intervenir en el 'nuevo Sálvame'.