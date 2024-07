Kiko Matamoros arremete contra Karmele Marchante: "Le deseo lo peor"

Este martes, mientras los colaboradores de Ni que fuéramos esperaban a María Patiño, que se encontraba en la búsqueda de la presunta amante del novio de Anabel Pantoja, surgió una conversación que acaparó la atención de todos los presentes. Kiko Matamoros habló abiertamente sobre sus opiniones de algunos de sus excompañeros de trabajo, mostrando una clara distinción entre unos y otros.

El colaborador expresó sus buenos deseos para la sobrina de Isabel Pantoja, dejando claro que este sentimiento no es universal para él. "No a todo el mundo le deseo lo mejor. A gente que ha trabajado con nosotros no le deseo lo mejor. A Anabel sí", afirmó Matamoros.

Ante esta declaración, Kiko Hernández le lanzó un reto: "¿A que no tienes lo que hay que tener para decir a qué persona de la que ha trabajado con nosotros no le deseas lo mejor? Te pido un solo nombre". Sin titubear, Matamoros respondió: "Karmele Marchante. No es que le desee lo mejor, es que le deseo lo peor".

El exconcursante de SV justificó su postura señalando que Marchante "se ha inflado a mentir y a difamarnos y a inventarse historias por detrás, incluso de gente que ya no está con nosotros".

La conversación no se detuvo ahí. Cuando Hernández le solicitó otro nombre, Matamoros fue categórico: "¿Qué quieres, que la liemos? En el chat están diciendo ese nombre dale que te pego con que va a venir a trabajar con nosotros en septiembre: Paz Padilla".

"Le hemos dado un espacio que no tenía ni de lejos. Le ha ido muy bien en lo comercial por haber trabajado con nosotros. No le deseo bien. Que se quede como está. Ha sido muy desagradecida", concluyó Matamoros sobre Padilla.