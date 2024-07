Lily Allen confiesa que no sabe poner la lavadora: "Me da miedo destrozar la ropa"

Lily Allen es conocida por su talento musical y su pasión por la ropa. Sin embargo, por mucho que le guste seguir la moda y estar al día con todos los estilismos, lo cierto es que prefiere no ser ella la encarga de cuidar sus prendas de diseño.

Así lo ha explicado en el último episodio de su pódcast Miss Me?. En el espacio que comparte con Miquita Oliver, la intérprete confesó el "miedo" que le da estropear su ropa y por ello no tienen "ni idea" de cómo funciona una lavadora.

Miquita y Lily llevan siendo amigas "desde que nacieron", y si bien son íntimas, también siguen teniendo algunos secretos entre ellas. Por eso, la compositora quiso confesarle a su compañera algo que nunca antes le había contado: "¿Quieres saber un secreto? No sé usar la lavadora. Tengo miedo de que me encoja la ropa, o se destiña, así que no lo hago".

De hecho, según ha explicado, aunque ella sí que plancha, son su marido y sus hijos los encargados de todo lo relativo a la colada: "David y los niños lavan la ropa, yo la plancho. Ni siquiera me gusta meterla en la secadora. Me da miedo".

De este modo, es David Harbour, el intérprete de Hellboy, quien pone la lavadora. Pero, si el actor no puede hacerlo, son Ether, de 12 años, o Marnie, de 11, fruto de su relación con Sam Cooper, quienes hacen lo propio. "A las niñas se les da muy bien. Ethel es especialmente buena con la lavadora, pero yo le tengo miedo. No quiero acercarme a ella", confesó la cantante.