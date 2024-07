La pesadilla de la nacional 1

Veintitrés de julio. Nacional 1 dirección al norte. Nada más salir de Madrid, a la altura de San Agustín de Guadalix, una retención. Piensas que, en ese tramo, suele haber más tráfico del habitual, no a esa hora, pasado el mediodía, pero bueno. Es una zona de concentración de viviendas, de negocios, de grandes empresas, con muchos núcleos de polígonos industriales... Pero no, la retención no es por ninguno de estos motivos: es por unas obras. Unas obras que estrechan la calzada de dos a un solo carril, con desvío incluido hacia El Molar. Te sacan de la carretera principal, atraviesas la antigua carretera, y, al cabo de casi dos horas de atasco, ¡dos horas!, consigues acceder de nuevo a la nacional 1.

Dos horas que has perdido en tu viaje. Piensas que menos mal que no hay ninguna prisa, estás de vacaciones, el único objetivo es llegar al destino, sea cuando sea, pero te planteas si no habrá mejor momento para hacer esas obras (no puedo decir en qué consistían esas obras porque en ningún momento las vimos, la carretera estaba cortada y los camiones de obra parados en el arcén), en una de las vías con más circulación en verano, la que cogen miles de coches de toda Europa en su operación Paso del Estrecho. La única vía posible para todos los que se dirigen, nos dirigimos, hacia el norte. De verdad que, en pleno mes de julio, ¿es necesario acometer esas obras?

Lo mejor llega ahora. Llamas al destino, a los que te están esperando, para avisar de que no te esperen para comer, que has pillado un monumental atasco y que, si todo se da bien, llegarás a media tarde. Ilusa. "Si todo se da bien". En los apenas 200 kilómetros que hay entre Madrid y Burgos tuvimos 12 tramos de obras. ¡12 tramos!. Tramos en los que la calzada, de nuevo, se volvía a estrechar a un solo carril. Una carretera en la que ya de por sí hay un tráfico muy denso, ese día, el viaje se convirtió en una tortura.

Quien circula habitualmente por la nacional 1 sabe que, en los paneles informativos, los mensajes se alternan del español al francés. Piden circular con precaución, tomarse tiempos de descanso, no conducir si te sientes cansado o somnoliento. Todo esto, insisto, en español y, sobre todo, en francés. ¿Por qué? porque son miles los coches que atraviesan España por esa carretera para dirigirse a Marruecos. Miles de marroquíes que vuelven a su país en vacaciones, con los coches cargados hasta arriba de maletas y de todo tipo de objetos (es un milagro que lleguen sin perder nada de lo que llevan en los remolques o en las bacas de arriba).

Creo que ha faltado que alguien en el ministerio del señor Puente planificara un poco mejor cuándo y qué hacer en pleno mes de julio en la nacional 1. Vísperas de un puente para muchos, en plenas vacaciones de verano. Que el norte está mal comunicado es innegable. El AVE lleva 20 años esperando, con las obras iniciadas en muchos tramos y en tantos otros paradas desde hace años. No hay radial para salir de Madrid en esa dirección. En fin. A ver si en septiembre le damos una pensada a todo esto.