El Gobierno acusa al juez Peinado de promover una "causa política" y asegura que aún no ha notificado a Sánchez para testificar

El tono del Gobierno contra el juez Juan Carlos Peinado ha subido después de que haya citado a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la causa que investiga a su esposa, Begoña Gómez. "Este asunto es exactamente lo que parece. No es una causa judicial, es una causa política alentada por la derecha y la ultraderecha y que solo tiene un objetivo claro: atacar al presidente, a su familia y erosionar este Gobierno progresista", ha asegurado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Allí también ha desvelado que Sánchez aún no ha sido notificado para testificar y se ha mostrado muy indignada con el Partido Popular, a quien acusa de promover "oscuras maniobras" porque no ha asumido aún el mandato que le dieron las urnas hace ya un año.

"Lo digo precisamente hoy, que se celebraron hace un año las últimas elecciones", ha remarcado Alegría, que ha recordado que los españoles dijeron sí a un Gobierno progresista y no a la "derecha y ultraderecha". "La frustración de este resultado y la no aceptación del mismo lleva provocando la política del PP de todo este año. Una estrategia basada en el odio, la rabia y la ira continuada durante este último año", ha dicho muy vehementemente la ministra portavoz.

Respecto a si el presidente acudirá o no a declarar y la forma en la que lo hará, Alegría se ha limitado a decir que en estos momentos la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez han recurrido la citación, por lo que "parece lógico que tuviéramos que esperar el resultado y a ver cómo se resuelven". Y aunque ha asegurado que el Gobierno siempre es "respetuoso" con la separación de poderes, ha pedido que ese respeto sea "bidireccional".

Fuentes de Moncloa confirman que, a una semana de la fecha fijada por el juez, el presidente no ha sido notificado para declarar, lo que a su juicio es "disparatado" pero incide en lo "vulgar" de la falta de garantías que se está produciendo en el proceso judicial. Las mismas fuentes aseguran que Sánchez está "bien" y "fuerte" y que ya se esperaba que el "ataque" por este asunto se iba a incrementar, lo que ya señaló en la carta donde anunciaba los días de reflexión tras la judicialización del caso de su mujer.

El Gobierno insiste en que "no hay caso"

Por otro lado, Alegría ha hecho énfasis en el rechazo por parte de la Fiscalía Europea de que Vox sea acusación popular en la parte relativa al este caso que tenía que ver con los fondos europeos. Y echando la vista atrás y tras escuchar a los juristas, también ha dicho que el proceso es, cuanto menos, innovador, "por no hablar de las causas prospectivas". Finalmente, ha incidido en los dos informes de la Guardia Civil, que "desmontan mentira tras mentira esta denuncia falaz que presentan las organizaciones ultraderechistas".

"No hay caso, hay una causa política que claramente están arengando la derecha y la ultraderecha con un único objetivo: erosionar al presidente y al Gobierno progresista. Que se armen de paciencia, porque las prisas no son buenas consejeras", ha añadido Alegría, que ha pronosticado que si el PP se deja llevar por ellas podría terminar dándose un "golpe".