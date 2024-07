Ana Redondo defiende el trabajo realizado por Isabel García tras su cese: "Ha sido una trabajadora estupenda"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido este martes el trabajo realizado por Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres, después de que el Consejo de Ministros haya decidido cesarla por el caso de los contratos públicos para el despliegue de Puntos Violeta de los que han sido beneficiarias la propia García y su mujer en diversos municipios del PSOE. Para la ministra, la ya exdirectora que ha sido una "trabajadora estupenda" y una "buena colaboradora".

"Me parece que ha sido una trabajadora estupenda, una buena colaboradora en estos meses que hemos tenido oportunidad de trabajar juntas, y yo le agradezco el esfuerzo y también le agradezco su sinceridad a la hora de exponer su situación, que ha sido también de acuerdo con ella el dejar esa responsabilidad", ha asegurado Redondo en declaraciones a los medios a su llegada al Congreso.

Redondo considera que desde que se conocieron las adjudicaciones de contratos públicos de Puntos Violeta, reveladas por El Español hace una semana, "se han hecho las cosas como deben hacerse" porque en el ministerio han dado "tiempo" a García "para que se explicara" y "la decisión se ha tomado y se publica cuando tiene que publicarse". "No voy a hacer leña del árbol caído", ha añadido.

Y en este marco, la ministra ha evitado decir si García ha cometido "errores": "Yo no soy quién para explicarlo. Yo la he escuchado a ella. Creo que es ella la que tiene que dar su versión, creo que nosotros hemos tomado las decisiones pensando en el buen funcionamiento del instituto y en que no haya ninguna sombra de dudas de que las políticas de igualdad son una auténtica prioridad para este ministerio y que vamos a hacer todo lo posible para que avance y, sobre todo, para que avancen los derechos de las mujeres". Es más, espera que García tenga una salida "lo más digna posible" y que defienda su "honorabilidad".