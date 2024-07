Elon Musk lanza unas duras declaraciones sobre su hija transgénero, Vivian: "Mi hijo está muerto. Asesinado por el virus woke"

Elon Musk ha lanzado unas fuertes declaraciones sobre su hija transgénero, Vivian, en una entrevista con el doctor Jordan Peterson. El CEO de Tesla Motors ha revelado que ha "jurado destruir el virus woke" tras conocer algunos detalles del proceso de cambio de género de su hija, en el que estuvo vinculada la ingesta de bloqueadores de la pubertad.

"Me engañaron para que le diera bloqueadores de la pubertad a mi hijo. Estos son medicamentos de esterilización. Mi hijo Xavier está muerto. Asesinado por el virus woke. Esta es la razón por la que prometí destruir el virus woke", ha explicado Musk.

"Esto fue antes de que supiese lo que estaba pasando realmente, teníamos Covid-19, así que había mucha confusión. Además, me dijeron que Xavier podría suicidarse", ha confesado el empresario.

Elon Musk: “Me engañaron para que le diera bloqueadores de la pubertad a mi hijo. Estos son medicamentos de esterilización. Mi hijo Xavier está muerto. Asesinado por el virus woke. Ésta es la razón por la que prometí destruir el virus woke”. pic.twitter.com/OEN1FXAEmy — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 22, 2024

Asimismo, ha confesado que se siente estafado: "Me engañaron para que hiciera esto. No me explicaron que los bloqueadores de la pubertad son en realidad solo medicamentos de esterilización".

"Perdí a mi hijo, esencialmente. Lo llaman deadnaming (nombre muerto) por una razón y es porque tu hijo está muerto, por lo que mi hijo Xavier, está muerto, asesinado por el virus de la mente despierta", dijo contundente el magnate.

Cabe mencionar que deadnaming es el acto de referirse a una persona transgénero o no binaria por un nombre que usó antes de la transición, como su nombre de nacimiento.

Xavier Musk nació en 2004. Al cumplir los 18 años, en 2022, solicitó formalmente en una corte en Los Ángeles cambiar su nombre a Vivian Jenna Wilson, al utilizar el apellido de soltera de su madre afirmó que no quiere estar relacionado con su padre.