PP, Junts y CC instan al Gobierno a retirar la reforma de la ley de Extranjería para renegociar la reubicación de menores

Junts y PP se cierran a facilitar la tramitación de la modificación de la ley de extranjería en los términos en los que el Gobierno la ha llevado al Congreso. Ambos han avanzado su rechazo a la iniciativa que se vota esta tarde, pero se han abierto a hacerlo en un futuro. Para ello, han exigido al Gobierno que se retire la propuesta para renegociar la reubicación de menores inmigrantes. Ante esta situación de bloqueo parlamentario, Coalición Canaria ha apelado a empezar de cero con el fin de llegar a una solución, ya que sin el apoyo de una de las otras dos formaciones la iniciativa no superará el primer trámite parlamentario. Así, las tres formaciones han pedido la retirada de la ley por diferentes motivos.

"Retiren la ley y trabajen un acuerdo negociado con Cataluña", ha exigido la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, quien ha reprochado al Gobierno que no haya querido "negociar, empatizar ni tener la voluntad de conocer la realidad" de este territorio, sus necesidades, recursos y prioridades para garantizar el bienestar "de los que viven en Cataluña". Según Nogueras, la respuesta del Gobierno en esta crisis migratoria ha sido "la de siempre: abusar de la solidaridad del pueblo de Cataluña". Así, los independentistas se oponen a "seguir sobresaturando a Cataluña, tasando la convivencia en el país", ya que creen que con esta ley "no garantizan una vida digna y con condiciones y se dan alas a la derecha y a la ultraderecha".

"Esta ley ni da tranquilidad ni seguridad, ni a unos ni a otros. Ningún partido catalán que conozca la realidad en nuestro país puede aceptar la ley en estos términos e Illa tendrá que explicar por qué su partido apoya una ley española que a quien presiona es a Cataluña". La fórmula de Junts pasa por "obligar a las comunidades que siempre o casi siempre se han negado acoger a inmigrantes" a que acojan esta vez, aunque no ha especificado qué territorios se han negado.

Los populares se han sumado a esta exigencia: "Retiren esta proposición de ley, póngase de verdad a negociar si tienen voluntad para ello, convoquen una conferencia de presidentes de forma inmediata y un pleno extraordinario monográfico para debatir sobre migración y tendrán soluciones para este problema que sufre Canarias y el resto de España", ha instado la diputada Ana Alós al Gobierno.

El PP cree asistir a "un parche y a un chantaje al PP" en lugar de a un plan del Gobierno en política migratoria. "No hay plan 'b' nos dicen, lo que no tiene el PSOE es un plan 'a'. Más aún cuando "nadie ha comparecido esta semana" sobre esta materia y fue el líder de la oposición quien puso encima de la mesa el tema de la inmigración durante la comparecencia de Sánchez de la semana pasada. "Esta modificación es un 'yo reparto y tú te apañas'. Frivolizan con los menores y estamos hartos de lecciones de humanidad. Dejen de hacer demagogia: sentimientos tenemos todos, pero responsabilidad parece que no", ha culminado Alós.

Visto el rechazo de estas dos formaciones clave para el desbloqueo parlamentario de esta ley, Coalición Canaria se ha sumado a la petición de la retirada de la ley. "Si no tienen otra solución que nos convenzan y los discursos van dirigidos de nuevo al señalamiento y al insulto, con toda la tristeza les voy a pedir que nos demos plazo para seguir hablando y dejemos sobre la mesa este acuerdo porque yo no puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no. No tengo discurso para las entidades, profesionales", ha lanzado Cristina Valido quien ha recordado que este debate "no llega por causalidad" sino que responde a una emergencia y que votaron a favor de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo investidura cambio de sacar adelante esta ley.