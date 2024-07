Pete Davidson revela que hay una droga que no puede dejar

Pete Davidson es famoso, aparte de por su larga lista de mujeres con las que tenido una relación —Kim Kardashian, Kate Beckinsale, Emily Ratajkowski, Ariana Grande...—, siendo la última Madelyn Cline, con quien rompió este mismo julio tras menos de un año de relación, por su sinceridad a la hora de hablar de las drogas que ha consumido.

Ahora, el humorista ha compartido la única droga de que, ha asegurado, todavía no puede prescindir, a pesar de que ya ha conseguido estar limpio del resto de sustancias. "No puedo dejar la marihuana todavía. Es todo lo que me queda", ha declarado el cómico de 30 años.

Según el periódico británico Daily Mail, el también actor de películas como El rey del barrio o Muerte, muerte, muerte ha hecho estas declaraciones al público que había asistido en Atlantic City al espectáculo de comedia Pete Davidson: Rehab Tour que ofreció el pasado fin de semana.

"He consumido cocaína y ketamina y me he todas las pastillas de mierda habidas y por haber. Así que lo único que me queda es la hierba, y con eso ya casi que se acabó, pero creo que voy a aguantar [con ell] un poquito más", ha declarado el humorista del Saturday Night Live ante las risas de los asistentes.

No hay que olvidar que precisamente Davidson está haciendo eta gira después de haber pasado por rehabilitación a mediados del año pasado. El intérprete ha reconocido en ella, entre otras cosas, que iba colocado de ketamina en el funeral de Aretha Franklin, y que incluso por su condición se atrevió a hacerles una broma horrible a los familiares de la artista fallecida en agosto de 2018 referenciando su canción más famosa.

Asimismo, el cómico incidió en que su entrada en un centro de rehabilitación era por problemas de salud mental, dado que la ketamina la utilizaba con fines terapéuticos. El neoyorquino lleva casi toda su vida lidiando con un trastorno límite de la personalidad y con trastorno de estrés postraumático, dado que, cuando ta solo tenía 7 años, Pete Davidson perdió a su padre, Scott, quien fue uno de los bomberos que fallecieron en los atentados contra las Torres Gemelas en el 11-S.