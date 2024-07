Marie Pierre, madre cuidadora de Bruno, con una enfermedad rara: "Es justo y necesario que se nos reconozca"

Marie Pierre es expatriada y la líder de una familia monoparental. Vive en Barcelona, donde no tiene más familiares. Dentro de esta difícil situación, Marie lleva cuidando a Bruno, su hijo de 13 años, desde que éste tiene seis meses, pues es un chico dependiente debido a una enfermedad rara. Marie es una de tantas madres cuidadoras no profesionales que ha querido contar su historia para dar a conocer la compleja situación que viven cientos de madres en España, cuyas 24 horas del día son dedicadas al exhaustivo cuidado de sus hijos dependientes.

¿Cuál es el diagnóstico de Bruno?

Nació con una enfermedad rara, una variante del exoma 51 del gen SPTAN1, que ni nombre tiene. Es una mutación genética poco frecuente que le ocasiona una pluridiscapacidad. Debo asistirlo en cualquier labor de la vida diaria: alimentación, higiene, movilidad, medicación, etc. Estoy a cargo de él desde los seis meses, cuando nos dimos cuenta de que su desarrollo global iba muy lento. Ahí entramos en el circuito de médicos, pruebas y terapias, que hasta el día de hoy seguimos.



¿Cómo fue el proceso de adaptación a esa nueva realidad?

Su desarrollo de bebé fue lento, pero no había una alerta clara hasta los casi seis meses. Ahí empezó un proceso duro. Cuando tienes un hijo con “algo” que provoca un desarrollo global lento, entras en una vorágine de médicos, pruebas, controles, terapias, rehabilitación y trámites administrativos. Algunos lo llaman un viaje inesperado a Holanda; yo más bien creo que es a Siberia por la falta de información y la dificultad para acceder a ella. Fue duro porque no entendía qué estaba sucediendo. Además de la falta de información, hay poco acompañamiento; es un “búscate la vida”. Al mismo tiempo, entras en un circuito de trámites administrativos (que sigue hasta el día de hoy), que tienes que hacer mientras estás en un duelo por la situación de tu hijo. Es un llevar y traer y justificar lo que le está pasando.



Entras en una lucha sin parar para saber qué ayudas hay y pelearte con la administración por estas pocas ayudas. Me tocó justo cuando se recortó la prestación de dependencia, la cual tardé en cobrar más de dos años. Mi ex pareja ganaba mejor que yo, así que me tocó encargarme de Bruno. Al final, el 80% de los cuidados recaen en mujeres y, con el paso de los años, terminamos renunciando a nuestra vida, a nuestro trabajo y a nuestra salud.

¿Qué cambios y renuncias tuviste que hacer en tu vida a raíz de la nueva situación?

Me cambió mi proyecto de vida; tuve que ajustarme a mi nueva realidad. Tu vida como mujer y tus proyectos de vida profesional y social se paran. Todo cambió súbitamente; todo giraba en torno a las necesidades de mi hijo y tuve que encontrar un equilibrio para no desatender a mi hija mayor. También, con un hijo dependiente, las separaciones se incrementan y no fui la excepción. Mi ex se marchó al extranjero y yo decidí seguir viviendo en Barcelona por ser la mejor opción para mantener sola a dos menores. La falta de un estado de bienestar para tu hijo y para ti como madre, y la falta de sensibilidad de la sociedad, te hacen formar parte de un colectivo excluido por la condición de tu hijo. Esta exclusión es una vulneración sistemática de sus derechos.



¿Has tenido momentos difíciles ejerciendo el cuidado de tu hijo?

Momentos difíciles he tenido muchos. La epilepsia nos llegó de sorpresa a sus cinco años, y todo el trabajo y habilidades adquiridas en esos años se fueron. Además, los ingresos hospitalarios a medianoche, a los que tenía que ir con mi hija pequeña porque estamos solos en Barcelona. Y sobre todo la falta de sensibilidad y aceptación en la sociedad por la falta de información e inclusión de la infancia con pluridiscapacidad. Hay falta de actividades de ocio y de proximidad, ya que siempre tenemos que recorrer la ciudad para encontrar actividades adaptadas para él. Además, está la lucha constante por sus derechos en todo, como la falta de cambiadores para hacer algo tan sencillo como cambiar un pañal con higiene y dignidad. Las personas ven a un niño con pluridiscapacidad y se les olvida que primero es un niño, pleno de derechos, los cuales son vulnerados.



Ahora, mi momento difícil es llevar más de 14 meses en lista de espera para una cirugía de cadera porque tiene luxación, que suele pasar por la falta de movilidad. Él tiene dolor y no duerme (y yo tampoco, ya que me tengo que levantar a cambiar su postura) una noche completa. Como no puede verbalizar su malestar, seguimos esperando.



¿Ha habido otros tantos momentos felices y de plenitud?

Momentos felices con él he tenido muchos. Me enseñó a vivir el presente, a ver y valorar la vida de otra manera. Me ha fortalecido como mujer. Y, sobre todo, ver cómo disfruta la vida, el momento, el entusiasmo que tiene por lo que le gusta y su eterna felicidad. Me ha llevado a ser activista por los derechos de ellos, a visibilizar sus necesidades y a participar en varias acciones. Desde impulsar parques inclusivos, a formar parte de las síndicas de madres en la diversidad, en la plataforma estatal de cuidadoras principales, del consejo de familias del pabellón de la Victoria de la fundación Vilavecchia, y a participar en el proyecto de humanización del hospital pediátrico del H Sant Pau, en la Plataforma playas y ciudad de Barcelona, y más acciones. No lo hago por placer, sino por la falta de oferta y recursos en el día a día para ellos: escuela, ocio, etc. No quiero romantizar mi situación; no somos ni guerreras ni supermamás, somos madres que buscamos la felicidad para ellos.



La Plataforma Estatal de Cuidadoras No Profesionales se ha puesto en marcha en pleno debate para la reforma de la actual Ley de Dependencia. ¿Qué reivindicáis?

Hay un rol muy desconocido que ejercemos las madres cuando tenemos un hijo enfermo dependiente de cuidado a largo plazo, y que cuidaremos toda nuestra vida. No se reconoce esta labor, ni mucho menos que es un trabajo no remunerado de 24/7 los 365 días del año. Dejamos de ser madres y nos volvemos cuidadoras. La prestación de dependencia en 2012 se recortó y, aunque se haya actualizado, no llega a la prestación inicial cuando se creó. La discapacidad tiene un sobrecoste enorme y los recursos son necesarios para que nuestros hijos puedan tener una vida digna.



¿Cómo valora la opción de integrar a un cuidador externo en los cuidados de Bruno?Para empezar, es reconocer el trabajo que realizamos cuidando. Podría ser positivo para dar descanso a las cuidadoras, ya sea para que podamos trabajar fuera de casa o conciliar nuestra vida. Pero no veo a un cuidador externo cuidando como lo hacemos nosotras, con entrega total, sin horario, sin vacaciones y sin descanso. Algo que tendríamos que tener reconocido: nuestra labor, además del coste que sería tenerlo. Muchas familias defienden que no hay nadie que conozca mejor su realidad y a su pequeño después de tantos años de dedicación. Yo creo que cada familia es una situación y cada una debe elegir la mejor opción para ellos.



Comenta que ve más coherente regular su figura...No solo es coherente, es justo y necesario que se reconozca el trabajo de los cuidadores principales. Mientras haya cuidadoras gratis, las administraciones están muy tranquilas sin valorar el trabajo y esfuerzos que hay detrás de lo que hacemos. Somos parte importante del sistema de bienestar, por ser las madres, hermanas, familias. Culturalmente, recae en nosotras también por la falta de profesionales debidamente capacitados para atender las múltiples y complejas necesidades de estos niños.