La cantante Sandy Posey muere a los 80 años tras una larga enfermedad

La noticia la ha sacado a la luz el portal de noticias norteamericano TMZ: Sandy Posey, artista que consiguiese un gran éxito en los años 60 gracias a varias canciones del género conocido como Sonido Nashville —también countrypolitan—, ha fallecido a los 80 años de edad debido a diversas complicaciones de la demencia que padecía desde hacía bastante tiempo.

Según ha dado a conocer su esposo, Wade Cummins, la cantante murió el pasado sábado por la mañana en su casa de Lebanon, en el estado de Tennessee. Además, ha añadido que la enfermedad había provocado en ella un lento empeoramiento los últimos siete años, si bien eso no había sido óbice para que gozara de una salud relativamente buena para su edad, sin ningún otro problema médico ni físico.

Asimismo, tanto Wade como su hija Amy, fruto de su primer matrimonio —con James Billy Buchanan Robinson Jr.— y su sobrina estaban junto a la cama cuando falleció. Ferviente creyente, ha añadido que cree que Dios y los millones de fans en todo el mundo que escuchan sus canciones todavía han sido muy reconfortantes y un apoyo muy cálido tanto para ella como para, ahora, su familia.

Por último, ha dado a conocer que la familia tiene pensado, por un lado, incinerar a Sandy y, por otro, organizar una celebración de la vida de la cantante en algún momento, si bien todavía no han fijado una fecha oficial. Aun así, ha afirmado que tiene intención hacer un directo a través de Facebook para que sus seguidores puedan unirse a ellos.

Sandy Posey, nacida en el estado de Alabama a mediados de junio de 1944, comenzó trabajando como recepcionista en un estudio en Memphis y participando en algunas sesiones de grabación —incluso para Elvis Presley o en la conocida When a Man Loves a Woman, de Percy Sledge—. Fue su tía quien la empujó a ser cantante al hablarle a un conocido que trabajaba en la televisión.

Tras comenzar bajo el nombre Sandy Carmel, en 1966 llegaría su primera gran éxito ya con el nombre artístico con el que ha pasado a la historia. Born a Woman, que vendió más de 1.000.000 de copias y fue Disco de Oro, al igual que su segundo sencillo aquel mismo año, Single Girl, que se benefició además de las estaciones de radio ilegales de Reino Unido.

La artista, que lanzó otros temas como I Take It Back, Bring Him Safely Home to Me o What a Woman in Love Won't Do firmó con grandes discográficas a lo largo de su carrera —MGM, Columbia o Warner Bros., entre otras— derivando su carrera hacia el country religioso tras convertirse al cristianismo en 1974 y volviendo a hacer los coros y segundas voces de otros cantantes.