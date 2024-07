El contundente mensaje de Javier Ungría a Elena Tablada: "La niña es de los dos, voy a seguir luchando"

Desde que terminaron su relación, hace ya dos años, Elena Tablada y Javier Ungría han mantenido una dura batalla legal por la custodia de Camila, la hija de 4 años que tienen en común.

Una batalla que, ahora, aparentemente parece haber llegado a su fin con una resolución favorable para la diseñadora, a la que han otorgado la totalidad de la custodia, mientras que la patria potestad es de ambos, según informaba hace unos días la revista ¡Hola!

Según los datos presentados, la demanda la interpuso Ungría, que solicitaba la custodia compartida y una pensión compensatoria que no se ajustaba a las necesidades de la menor. Fue el pasado abril, tras meses de aplazamientos, cuando se produjo el encuentro entre la expareja, aunque fue de forma telemática, ya que Ungría se encontraba participando en Supervivientes.

El principal deseo de la diseñadora, y por lo que ha luchado su defensa, Camila crezca junto a Ella, la hija que tuvo en común con David Bisbal, Ella, sin impedir, que su Javier, su padre, pudiera verla cuando quisiera. Ahora, con esta sentencia, Tablada podrá cumplir su deseo de que, tal y como ella misma aseguraba hace unos meses, "se críen juntas y con valores".

Sin embargo, el exsuperviviente no pierde la esperanza y promete "seguir luchando" una custodia equitativa. Así lo ha revelado a Europa Press, donde ha asegurado que la resolución "no es motivo de celebración" para ninguna de las partes.

"Me encuentro bien, pero me gustaría estar mejor. Lo importante es que ella esté bien", ha dicho, en referencia a su hija. Sobre las grabaciones de un detective privado en el juicio, ha asegurado: "No ha jugado ninguna baza que yo sepa. Informes que hacen ver que soy un padre normal. Y ya está".

Sobre el deseo de Tablada de que la niña se críe con su hermana, le ha mandado un tajante mensaje: "La niña es de los dos. Yo no pido más días para mí. Pido los mismos días para mí". Y de la cuestión económica, ha asegurado: "No quiero entrar en temas económicos, pero es que esto no es definitivo".