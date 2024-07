Vecinos y patronales de ocio nocturno firman la paz en Barcelona y se comprometen a mejorar la convivencia: "Todos sufrimos"

Varias patronales de ocio nocturno y vecinos de Barcelona han firmado la paz este martes tras un acuerdo de colaboración en el que se comprometen a mejorar la convivencia entre ambos colectivos, haciendo compatible el ocio en locales nocturnos con el descanso vecinal en la capital catalana. "Todos somos vecinos, todos sufrimos de una manera u otra. Todos hemos sido jóvenes, tenemos hijos o tendremos hijos. Nos tenemos que poner de acuerdo", ha dicho el representante de la Associació de Sales de Concerts de Catalunya, Lluís Torrents Cruz, tras este primer acercamiento.

Las entidades que lo firman – Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (FECALON), Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) y Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província (GEDBP)- han asegurado que el objetivo principal es mejorar la relación entre los vecinos y los establecimientos a través de unas soluciones que consideran "equilibradas", "históricas" y "cruciales".

Entre los puntos claves del acuerdo, han subrayado la necesidad de modificar la normativa actual para hacer más accesible e incrementar las ayudas para la insonorización y el aislamiento de las viviendas cercanas a locales que puedan sufrir por el ruido, la importancia de que las nuevas edificaciones cumplan con los estándares de aislamiento acústico establecidos por el Código Técnico de Edificación o, el estudio sociológico del público que acude a estos espacios para comprender mejor sus necesidades, entre otras cosas.

También han señalado como clave establecer un Observatorio de Ocio para facilitar la mediación y la búsqueda de soluciones a las problemáticas existentes mediante un modelo de Justicia Restaurativa. De no ser así, permitir la reubicación de licencias en casos excepcionales para evitar la desaparición de locales.

El representante de la FAVB, Juan Camilo Ramos, ha asegurado que saben que "esto no será coser y cantar, no vamos a resolver los problemas de un día para otro". No obstante, ha dejado claro que lo que no están dispuestos a hacer es "rehuir de los retos. Los queremos compartir con las entidades que firmamos este documento".

De esta manera, han dicho que velan tanto por el derecho al descanso como el del divertirse y trabajar. Asimismo, también han afirmado que son conscientes de que el actual modelo de ocio en Barcelona no satisface las necesidades de los residentes, como tampoco de los responsables de locales.