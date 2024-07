Sandra Garal, ex de Marco Asensio, habla de su relación con Noel Bayarri: "Estoy soltera"

A mediados del mes de junio, Marco Asensio hizo oficial su separación con Sandra Garal, con quien se casó el 7 de julio de 2023. Ahora, la arquitecta está disfrutando su verano y ha pasado unos días en Formentera. Allí se le ha visto con Noel Bayarri, conocido por su participación en programas de televisión como MyHyV. Este encuentro ha hecho que aparezcan rumores sobre una posible relación entre ellos.

Debido a estas especulaciones, la modelo ha explicado a la revista Hola cuál es su verdadera relación con el que fuera concursante de Supervivientes: "Esas informaciones son falsas. Noel es amigo mío desde hace tiempo. Yo estoy soltera y cerrada completamente a conocer a alguien".

Con estas declaraciones ha querido zanjar por completo cualquier tipo de rumor, pero también ha destacado que no ha dejado de creer en el amor y que en sus planes de futuro está ser madre y formar una familia.

También ha contado que es estos momentos solo quiere centrarse en sus proyectos profesionales: "Tengo mi estudio de arquitectura. Gracias a Dios nunca he dejado de trabajar. Por eso, puedo estar feliz y tranquila". Además, ha hablado sobre su faceta de creadora de contenido de moda y belleza: "Voy a sacar una línea de maquillaje y continúo con mis contratos de marketing".

Por último, la influencer ha querido mostrar su agradecimiento a sus familiares y amigos: "Gracias a Dios siempre han estado ahí y ahora mucho más. Me he dado cuenta de toda la gente que tengo a mi alrededor y que me quiere. Eso ha sido precioso y es con lo que me quedo".