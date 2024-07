El hijo de Madonna, sobre su delicada situación: "Mi madre me apoya, ¡no me estoy muriendo de hambre!"

Después del revuelo montado por sus recientes declaraciones, David Banda, hijo de Madonna, ha tenido que salir al paso de las especulaciones.

El joven, de 18 años, confesó que vive en un humilde barrio de la ciudad de Nueva York y que da clases de guitarra para poder sobrevivir porque "no tiene suficiente dinero", incluso a veces, tiene que "hurgar en la basura" en busca de comida.

Decidió independizarse y dejó la casa de su madre para mudarse a un apartamento en el barrio del Bronx. Allí, el músico comparte vivienda con su novia, la modelo María Atuesta, de 21 años. "Me encanta. No estoy solo, tengo a mi novia. Pero me encanta", explicaba el Banda en una entrevista para el diario británico The Sun.

"Es hermoso vivir la experiencia de ser las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y buscar en la basura. Es divertido ser joven", confesaba sin tapujos el hijo de Madonna.

Para poder sacarse un dinero extra, el músico ofrece clases de guitarra online. Los alumnos pueden reservar las sesiones a través de su página principal de Instragam, en la que actualmente cuenta con casi 52.000 seguidores.

Unas palabras que sorprendieron a todos, teniendo en cuenta quién es su madre, y provocaron multitud de comentarios y especulaciones acerca de sus condiciones de vida a los que, ahora, el hijo de la cantante ha respondido.

"A quienes están preocupados: mi madre me apoya mucho. Siempre me ha apoyado mucho", aclara en sus redes. Sobre su actual día a día, dice: "Estoy muy contento con mi vida, no vivo en la calle y ¡no me estoy muriendo de hambre! Por favor, dejad de preocuparos, todo está bien", zanja.