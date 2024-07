Lamine Yamal rompe su silencio para negar su noviazgo con la 'tiktoker' Álex Padilla

Lamine Yamal es uno de los futbolistas de moda. Recientemente coronado como la joven promesa del fútbol español tras convertirse en uno de los mejores jugadores de la Selección Española, en particular, y de la Eurocopa, en general, también ha llamado mucho la atención su vida fuera de los terrenos de juego.

Y más desde que, durante la celebración de la victoria tras la final contra Inglaterra, los objetivos se fijaran en una misteriosa chica que apareció, junto a él en el campo para celebrar este triunfo histórico.

Su nombre es Álex Padilla y, aunque Yamal en ningún momento ha confirmado de manera oficial que se trate de su pareja, la joven apareció sobre el terreno de juego junto a toda la familia del futbolista. Sin embargo, uno de los detalles que llama la atención de su perfil es que cuenta con muchísimos seguidores en redes sociales, especialmente en TikTok.

Además, ambos se encuentran actualmente disfrutando de unas vacaciones en Grecia. ¿Significa que son pareja de verdad?, se preguntan varios medios.

Ante las especulaciones, el jugador ha dado un paso al frente. Según ha contado el periodista de Ni que fuéramos Shh Javier de Hoyos, que ha tenido la oportunidad de ponerse en contacto con Yamal, este niega que sean pareja.

"Aunque me ha confirmado que estaban juntos de vacaciones en Grecia, me ha dicho que se llevan muy bien, pero no están juntos", ha contado el periodista.